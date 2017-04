Omar Borkan, el hombre más guapo del mundo, muestra por primera vez la carita de su bebé El bebé de Borkan nació en septiembre pasado y hasta el momento, no lo había mostrado en sus redes sociales

Desde el nacimiento de su primogénito, todas las fanáticas de Omar Borkan –conocido popularmente como el hombre más guapo del mundo– se preguntaban cómo era el rostro del bebé y si había heredado las facciones de su famoso papá. Al fin, el misterio ha sido revelado. Recientemente, el modelo originario de Arabia Saudita, publicó una fotografía en Instagram de su retoño, el cual tiene ya ocho meses de edad.

VER GALERÍA Omar Borkan reveló el perfil de su bebé. ¡Está hermoso! Foto: Instagram Omar Borkan

En la imagen, se aprecia al pequeñito dando sus primeras pataletas en el agua, apoyado en todo momento por su papá. La tierna foto estaba acompañada por las siguientes palabras: “Un momento muy especial, la primera vez de mi hijo en la piscina, estaba muy feliz y emocionado”. El bebé, producto de su matrimonio con la diseñadora Yasmin Oweidah, tiene un perfil similar al de su papá… Todo indica que dentro de unos años será igual o más galán que él.

VER GALERÍA El modelo está casado con la diseñaroa Yasmin Oweidah desde 2015. Foto: Instagram Yasmin Oweidah

En septiembre pasado, el modelo causó furor en las redes cuando dio a conocer que estaba esperando un bebé con su esposa. Ambos compartieron la noticia del nacimiento del pequeño. “Bendecido”, escribió Omar en una imagen en la que aparece la leyenda “Ya soy papá” junto a la fecha 8/9/16 y el dibujo de un ángel. Yasmin subió en su Instagram una fotografía de unos globos de bienvenida y un mensaje sobre su nueva maternidad: “Hemos sido bendecidos por con un ángel, nuestro paquetero de felicidad finalmente está en nuestros brazos. Que Dios te proteja. #bendecida #maternidad”.

VER GALERÍA ¡Qué ternura! Omar Borkan a los seis meses de edad. Él y su bebé tienen un gran parecido. Foto: Instagram Omar Borkan

¿Recuerdas cómo fue que Omar Borkan al Gala saltó a la fama? Se volvió famoso en abril de 2013 cuando se dio a conocer que, supuestamente, había sido expulsado de Arabia Saudita por ser muy guapo y representar una tentación para las mujeres. Al poco tiempo, se aclaró que las autoridades únicamente le habían llamado la atención por hacer bailes indecentes durante el festival Al Yanadria en Riad, capital saudí. “En el festival los policías me pidieron muy respetuosamente que me retirara, pero nunca fui deportado”, indicó. Al día siguiente, el modelo regresó a Vancouver, ciudad en donde reside desde hace tiempo y dejó en claro que su regreso fue voluntario. “Me pidieron que me retirara del festival, no del país”, contó a Metro News.