Hijo de Pepe Aguilar se declara inocente por el cargo de tráfico de personas

José Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, se declaró inocente del cargo de tráfico de indocumentados, ante una corte en San Diego, California. En la primera audiencia, realizada el jueves pasado, José -quien no estuvo presente- se declaró no culpable a través de su abogado defensor Jeremy Warren. Las autoridades judiciales acordaron que la próxima audiencia se llevará a cabo el 15 de mayo, en esa misma corte.

Actualmente, el hijo del intérprete de Prometiste se encuentra en libertad bajo fianza, luego de pagar $15 mil dólares. La familia Aguilar está más unida que nunca en estos difíciles momentos y el propio Pepe Aguilar dijo a las cámaras de El Gordo y la Flaca que estaba apoyando al cien por ciento a su hijo mayor.

VER GALERÍA José Emiliano es hijo del primer matrimonio que Pepe tuvo con Carmen Treviño. Foto: Instagram

Hace unos días, después de finalizar su presentación en la Feria de Texcoco, el intérprete de Por Mujeres Como Tú, habló ante los medios sobre la situación legal de su hijo y lamentó no poder haber estado cerca de él para guiarlo. “No hablo mucho con José Emiliano, después de todo esto solo hemos hablado dos o tres veces (desde que se dio a conocer su arresto)”.

“Desgraciadamente, no tuve la oportunidad de vivir con él las cosas que vivo ahora con mis otros tres hijos. Es hijo de mi primer matrimonio… Manteníamos contacto y de vez en cuando nos veíamos, pero definitivamente no como yo hubiera querido. Hubiera querido tenerlo junto a mí todo el tiempo y guiarlo. No porque no estuvo conmigo quiere decir que tenga que estar metido en problemas, eso ya es otra cosa", dijo el artista de 48 años.

“La vida no me dio la fortuna de tenerlo conmigo y guiarlo desde sus primeros años, como cualquier padre es algo muy fuerte, muy duro la situación es incierta; no sabes que pueda pasar en su juicio”, lamentó el intérprete. También aprovechó los micrófonos para alzar la voz contra aquellos que están haciendo de la situación legal de su hijo ‘un circo’, ya que asegura que su caso es relevante sólo porque es hijo de una celebridad. “Es un joven de 24 años que está pasando una tremenda desgracia por tomar malas decisiones, esa esa la verdadera noticia. Desgraciadamente, le tocó ser hijo de un famoso”.

Pepe Aguilar tiene cuatro hijos; uno de su primer matrimonio y otros tres, de su segundo matrimonio con Anelíz. Foto: Getty Images

José Emiliano fue detenido a mediados de marzo entre Tijuana y San Ysidro. Una unidad especial detectó una carga sospechosa en la cajuela del automóvil del joven. Al hacer la revisión pertinente, se hallaron cuatro personas de origen chino: dos hombres y dos mujeres que intentaban entrar de forma ilegal a Estados Unidos. Luego de pagar una fianza de $15 mil dólares, el hijo de Pepe quedó libre, pero según detalla el periódico El Universal, no podrá viajar a México por un buen tiempo y deberá enfrentar el peso de la ley en un juicio.