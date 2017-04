Así es el ‘work-out’ de Katy Perry para lograr un cuerpo de infarto

Katy Perry es una de las cantantes más sensuales del mundo, y eso no ha sido nada sencillo, pues su cuerpo es producto del esfuerzo y la disciplina constante que pone en cada uno de sus entrenamientos diarios. A través de sus redes sociales, Katy compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se aparece con un outfit deportivo y su nuevo look: un corte pixie con un tinte rubio platinado.

Katy sale en el clip con un look ‘total in black’: un par de mini shorts, un top y unos tenis. Al ritmo de Big For Your Boots de Stormzy, la ‘California Girl’ se deja ver entrenando para lograr unas curvas de ensueño.Unas horas después de publicar su rutina de ejercicio, la intérprete de 32 años compartió en Snapchat unas fotos y unos videos del emocionante fin de semana que tendrá en el festival de música y arte de Coachella, en el desierto de Indio, California.

Más tarde, en su Instagram publicó una fotografía en lo que parece ser California. Katy es una de las celebridades que año con año se dan cita en el festival de música. El año pasado acudió en compañía de Orlando Bloom, que en aquél entonces era su novio. Los enamorados se dejaron ver muy cariñosos en Coachella y no se separaron ni un minuto. Varios testigos dijeron a E! News que la pareja había visto el show de la banda The Kills y de Ellie Goulding.

Desafortunadamente, la relación entre ambos terminó en marzo pasado, así que Katy disfrutará de esta edición de Coachella en plena soltería y con un gran grupo de amigos. Este año, la artista no se presentará sobre el escenario del festival, pero llevará a cabo el domingo 16 de abril un evento denominado Easter Day “Recovery” Brunch, en el cual presentará su nueva línea de calzado, así como otros productos de belleza como elixirs con vitaminas, bares de oxígeno y masajes relajantes.