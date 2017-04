Salma Hayek llora la muerte de Blue, uno de sus amados perritos La actriz compartió unas fotos en sus redes sociales para honrar a su adorada mascota

El amor que Salma Hayek siente por sus mascotas es infinito; de hecho es una de las famosas que más aboga por los derechos de los animales y en sus redes sociales hay decenas de imágenes de sus animales de compañía. Recientemente, la actriz de 50 años dio a conocer a sus seguidores que estaba atravesando por un doloroso momento: la muerte de Blue, uno de sus perritos.

En su cuenta de Instagram, la mexicana publicó cuatro imágenes en las que aparece posando y besando a Blue, un lindo pastor alemán. La protagonista de Beatriz at Dinner publicó a un lado de las fotografías un mensaje, que a más de uno le llegó al corazón: “My blue's body died yesterday. I understand he is in a better place but my eyes cry anyway. El cuerpo de mi Blue se murió ayer. Entiendo que está en un buen lugar pero mis ojos lloran de todos modos. #blue (sic)”.

Al parecer, el perrito de Salma enfrentaba una dura enfermedad desde hace tiempo, pues apenas hace dos semanas compartió una imagen con él, así como unas palabras de esperanza, en las que dejaba ver que los doctores habían decidido probar un nuevo tratamiento en Blue, antes de tomar otra decisión. “Estoy muy contenta de ver a mi blue recuperándose de una rara enfermedad auto-inmune. Me dieron dos opciones: dormirlo o experimentar con un tratamiento. Tome el riesgo y su sonrisa me dice que está feliz de seguir con nosotros. Gracias a todos en el #hospital (sic)”.

Desafortunadamente, el tratamiento no surtió el efecto deseado y Blue murió el jueves pasado. El viernes por la noche dio a conocer la triste noticia a sus fans, quienes se han sumado a los mensajes de apoyo y solidaridad hacia Salma en estos tristes momentos. En febrero pasado, Salma sufrió la pérdida de otra de sus mascotas, Mozart, quien falleció de un tiro cerca del corazón.