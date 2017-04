¡Doble regalo para los fans de Star Wars! Nuevo trailer y tributo a Carrie Fisher

Este viernes llegó como el día de Navidad para los fans de Star Wars: en un evento especial realizado en Orlando con motivo de los 40 años del inicio de la saga cinematográfica, se presentó el primer trailer de The Last Jedi, la octava entrega de la serie central de las películas iniciadas en 1977 con la cinta que ahora se conoce como A New Hope. Las vibrantes escenas del trailer abrieron muchas interrogantes entre los fanáticos, especialmente por la misteriosa frase que pronuncia Luke Skywalker hacia el final.

Pero eso no fue todo. Los 40 años de Star Wars también fueron la excusa perfecta para que se le rindiera tributo a Carrie Fisher, fallecida el 27 de diciembre pasado. El jueves su hija, la actriz Billie Lourd, apareció por primera vez en público desde la muerte de la actriz que se hiciera inmortal como Leia para rendirle tributo. “Mi mamá solía decir que nunca sabía dónde terminaba la Princesa Leia y dónde comenzaba Carrie Fisher”, dijo la actriz de Scream Queens. “Era imperfecta en muchas formas, pero sus imperfecciones y su voluntad de hablar sobre ellas eran lo que la hacía más que perfecta”, agregó la joven de 24 años. “Mi mamá, tal como Leia, nunca tenía temor a decir lo que pensaba y también a decir cosas que hacían sentirse incómoda a la mayoría e la gente”.

Mira el emocionante tributo en video a Carrie Fisher: