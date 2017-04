Katy Perry vuelve a cambiar de 'look'... y deja de nuevo a sus fans boquiabiertos

Cuando parecía que Katy Perry no podía sorprendernos más en lo que a su look se refiere... ha vuelto a hacerlo. En apenas unas semanas hemos visto a la cantante con tres cortes de pelo diferentes. Primero comenzó pasando de su melena bob a un corte pixie muy de moda, pero parece que no era lo suficientemente corto para ella y ha vuelto a visitar a su peluquero. Este es el resultado:

VER GALERÍA

La artista ha compartido con sus seguidores en su cuenta personal de Instagram una instantánea en la que muestra su nueva imagen. Una melena tan rubia como la que lucía hasta el momento, pero todavía más corta, prácticamente rapada. Tal y como ya hizo con su corte pixie, ha confiado en el peluquero Chris McMillan, así como en el colorista Justin Anderson.

La fotografía ha conseguido un elevado número de comentarios y "Me Gusta", y las redes sociales parecen estar divididas entre los que opinan que Katy está muy favorecida y los que piensan que le sentaba mejor su look anterior. Incluso hay quienes encuentran cierto parecido entre la nueva imagen de la cantante y el corte de pelo de Justin Bieber, quien también lleva el cabello bastante corto y rubio platino.

VER GALERÍA

-Katy Perry se apunta al corte 'pixie'

Parece que la actriz ha decidido que es tiempo de cambios. A finales del pasado mes de febrero, Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron que habían decidido darse un tiempo, y desde entonces han hecho vidas separadas. Nueva etapa... ¡y nueva imagen!