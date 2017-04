Ashton Kutcher revela por primera vez cómo fue su divorcio de Demi Moore

Ashton Kutcher acaba de sumar un premio más a su lista de galardones. Esta vez ha sido el Robert D. Ray Pillar of Characters, un destacado reconocimiento que recibió en West Des Moines (Iowa). Al recoger su premio, el actor no pudo contener la emoción y pronunció un conmovedor discurso en el que fue mucho más allá de dar las gracias a sus seres queridos y compañeros.

El intérprete no dejó pasar la oportunidad de demostrar lo importantes que son para él sus pequeños, Wyatt, de tres años, y Dimitri, de cuatro meses. “La lección más grande de mi vida han sido mis hijos”, aseguró. "Cuando mi esposa y yo tuvimos a estos niños y compartimos este increíble honor, mi primera reacción fue llamar a mis padres para decirles ‘lo siento, porque nunca supe lo mucho que me queríais", explicó el actor.

Para la madre de sus hijos y su esposa desde verano de 2015, la también actriz Mila Kunis, también tuvo unas preciosas palabras: “Porque la vida no te pasa a ti, sino que existe para ti. Y mientras tengas amor, bondad y optimismo y quieras buscar algo más grande en tu corazón, eres afortunado. Así que este premio es para vosotros. Es para mi familia, para mis padres y para mi esposa”, declaró.

También rindió homenaje a su hermano Michael: "Yo nací como mellizo, y desde el momento que vine al mundo lo compartí con alguien (...) mi hermano nació con parálisis celebral y me enseñó que amar a la gente no es una elección y que no todos somos iguales", contó con los ojos brillantes por las lágrimas.

Pero la parte más sorprendente de su discurso llegó cuando el actor decidió abordar un tema que, hasta el momento, había preferido evitar: su divorcio de Demi Moore. El actor, que solicitó a Demi la disolución de su matrimonio alegando "diferencias irreconciliables" en 2012, tras un año separados, confesó lo mal que lo ha pasado al ser tratado "como un adúltero" durante todos estos años. "Tuve la gran suerte de pasar por un divorcio y vivir cuánto amor se pierde en el proceso… y, por fin, comprendí el divorcio de mis padres", añadió.