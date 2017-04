Will Smith, en su papel de peluquero, feliz de cortar las rastas de su hijo Jaden El actor ayudó a su hijo a deshacerse de su característico peinado

En su estilo paternal, Will Smith y su esposa, Jada Pinkett-Smith han permitido que sus hijos, Jaden y Willow, se expresen como quieran. De ahí que ambos chicos tengan un sello propio en su forma de vestir y desde pequeños se hayan hecho de fama propia. Sin embargo, como todo padre, Will Smith a veces no mira con buenos ojos los looks de su primogénito, pese a que los respete, y logró cumplir el deseo de muchos padres cuando cortó por completo las rastas que su hijo había estado dejando crecer desde hace unos años.

Claro que el corte de pelo que puso tan feliz a Will no fue sin el consentimiento de Jaden, quien cedió a este cambio de look no por los consejos de su padre, pero sí por su próximo rol en la pantalla grande. "Estoy ayudando a Jaden a prepararse para su primer día de filmación en Life in a Year... Quizá debí haber usado unas tijeras", escribió Will con humor junto a las fotografías en donde documentó el corte de pelo.

Jaden Smith está por compartir créditos con Cara Delevinge en la cinta que estará producida justo por Will Smith. En la trama, Jaden encarnará a un joven que descubre que a su novia le queda poco tiempo de vida y convertirá el último año en los momentos más divertidos y memorables.

Para Jaden, esta es una nueva oportunidad de crear un look desde cero que podría ser tan llamativo como las rastas que portaba. Y para Will, la ocasión de volver a ver a su hijo frente a las cámaras, demostrando que seguir los pasos de papá en el mundo de la actuación es una de sus actividades favoritas.

Will siempre ha admirado la forma que sus hijos tienen de expresarse, incluso en una de sus entrevistas mencionó que la actitud de Jaden no la había visto en ninguna otra persona y lo sigue impresionando de manera positiva. "Creo que no he conocido a nadie en este mundo como Jaden, alguien que de verdad sea capaz de seguir sus propios instintos sin prestar atención a la opinión de los demás. A veces me asusta como padre ser testigo de su valentía, pero siempre he creído que debe hacer todo aquello en lo que crea", contaba el año pasado.

Jaden, además, se ha encargado de impresionar al mundo con su propia actitud. Un par de meses atrás, dejó a todos sorprendidos cuando posó vestido con falda para una campaña de Louis Vuitton. En ese entonces, el actor y modelo de 18 años de edad expresó que su pose fue sólo por expresar cómo es que se siente por dentro, sin que el photo shoot llegara a considerarse como una declaración sobre su sexualidad.