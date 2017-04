Tras insinuar que fue una dama de compañía, diario pagará casi 3 millones de dólares a Melania Trump por difamación El diario británico The Daily Mail tendrá que pagar 2.8 millones de dólares a Melania Trump después de perder una demanda que fue interpuesta por los representantes de la Primera Dama

En agosto del 2016, en plena fiebre de las elecciones presidenciales estadounidenses, el diario británico The Daily Mail publicó un reportaje que se esparció rápidamente por todos lados. Dicho reportaje insinuaba que Melania Trump “proporcionó otros servicios aparte del modelaje” cuando llegó a los Estados Unidos en la década de los ochenta. Fueron declaraciones que no solo enfurecieron a la eslovena, sino a toda la familia Trump, quienes rápidamente interpusieron una demanda de 150 millones de dólares en contra del diario.

VER GALERÍA

Según reportó el portal TMZ esta semana, Melania y sus representantes lograron ganar la demanda, aunque no recibirán 150 millones de dólares, sino 2.9. El tribunal también ordenó a The Daily Mail a publicar una disculpa, la cual apareció en portada hoy: “Aceptamos que estas declaraciones sobre la Sra. Trump no son ciertas y por eso nos hemos retractado. Pedimos disculpas a la Sra. Trump por cualquier angustia que haya causado nuestra publicación. Para concluir la demanda de la Sra. Trump contra nosotros, hemos acordado pagar sus daños y las costas que se impusieron”.

VER GALERÍA

La primera demanda que interpuso el equipo de Melania contra el diario fue descartada por un juez de Maryland el año pasado. Meses después, la misma demanda fue entablada de nuevo en una corte de Nueva York. Según los documentos legales, la madre de Barron Trump se vio afectada económicamente por las declaraciones de The Daily Mail: “Al ser una persona extremadamente famosa y conocida — así como una ex-modelo profesional, portavoz de una marca y empresaria — Melania tiene una oportunidad única para lanzar varias marcas en múltiples categorías de productos, cada una de las cuales podría haber acumulado millones de dólares”.

VER GALERÍA

Los negocios de la familia Trump se han visto afectados no solo por los tabloides, sino por la misma presidencia de Donald. Este mes se reportó que Trump Models, la agencia de modelos fundada en 1999 por Donald, ha ido perdiendo muchas de sus modelos y representantes. La agencia, que en su momento manejó la carrera de Melania, se ha visto afectada desde Donald fue electo el presidente número 45 de Estados Unidos. Así mismo, varias tiendas han retirado la línea de ropa y joyas Ivanka Trump, entre ellas Nordstrom, Sears y K-mart.