Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, noche de ópera en Salzburgo La pareja disfrutó en la ciudad austriaca del Festival de Pascua

Hace un par de semanas Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa pasearon su amor por los rincones más bonitos de Perú y Colombia; ahora es la histórica Salzburgo, la ciudad natal de Mozart, la que ha recibido la visita de la pareja para una noche de ópera. Una nueva parada en su larga "luna de miel".

La ciudad austriaca se viste de fiesta con la llegada del importante Festival de Pascua que se celebra allí desde 1967 y que este año tiene lugar del 8 al 17 de abril. Una cita con la música que Isabel y Mario, amantes de las artes, no han querido perderse en una edición única, cuando se celebra el 50 aniversario del primer festival y se recupera la producción original Die Walküre de 1967, esta vez dirigida por Thielemann.

La pareja aterrizó en Austria pocas semanas después de realizar juntos un viaje inolvidable con motivo del 81 cumpleaños del actor. No solo era el primer cumpleaños que pasaban juntos, era además la primera vez que Isabel acompañaba a Mario a su país natal. De Lima hasta Cuzco sin olvidar el mágico complejo arqueológico de Machu Pichu y la ciudad natal del premio Nobel: Arequipa, en donde sopló las velas acompañado por Isabel.

“Cada viaje con Mario es una luna de miel” aseguró Isabel en su reciente viaje a Colombia, donde asistieron a la inauguración de la nueva tienda Porcelanosa. “No me resisto a la boda... solo me resisto a estropearlo. Estamos tan bien como estamos que no quiero tocar nada para que nada cambie”