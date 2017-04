Bella Hadid, harta del romance de su ex, The Weeknd, con Selena Gomez Luego de eliminar a su ex y la cantante de sus redes sociales, la modelo bloqueó cualquier alerta sobre el nuevo amor de The Weeknd

Puede que los fans de Selena Gomez hayan dejado atrás los deseos de que regrese con Justin Bieber y por fin aceptaran un nuevo hombre en la vida de su cantante favorita. Desde que iniciaban los rumores sobre su relación con The Weeknd, a finales de 2016, el rostro de la nueva pareja ha estado por todos lados. Y aunque la sonrisa de la cantante alegra a muchos de sus seguidores, Bella Hadid no está muy contenta de ver la nueva relación de su ex en cada portal de Internet que visita o en las páginas de las revistas que hojea.

La reacción de Bella llega a ser comprensible pues The Weeknd -cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye- es su ex novio. Durante dos años, la modelo y el cantante fueron pareja hasta que en noviembre pasado pusieron punto final a su romance. En cuestión de semanas, cuando la herida de Hadid aún estaba fresca, él sonreía y paseaba de la mano de su nueva conquista: Selena Gomez.

"Bella está fastidiada y cansada de que las noticias sobre Selena y The Weeknd la abrumen, así que le pidió a sus amigos que dejaran de enviarle cosas. No quiere escuchar más de ellos. Toda la información en redes sociales evita que siga adelante, así que tomará acciones al respecto", revela Hollywood Life.

Pero en una época en la que es difícil ignorar las cientos de publicaciones que a diario vemos en la red, Bella tuvo que tomar medidas para evitar que el nombre de su ex o la cantante invadieran su celular. "Bella silenció las menciones sobre Selena y The Weeknd en su Twitter y hace lo que puede en el resto de sus redes sociales. Bella ya superó a su ex y solo quiere ser feliz. Intenta hacer espacio para un nuevo amor en su vida y no lo puede hacer si ve a su ex y a Selena en todas partes", continúa la publicación.

Para Bella, la noticia no fue de su total agrado, desde que se supo que entra Selena y Abel había una chispa especial, la modelo se enfadó tanto con la intérprete de Hands to Myself que cortó todo tipo de comunicación con ella. A su silencio se unió su hermana, Gigi Hadid, quien al igual que Gomez era parte del prestigioso grupo de amigas de Taylor Swift. Bella, incluso, dejó de seguir las publicaciones de The Weeknd y Selena en Instagram, Facebook y cualquier otra red social en la que pueda ver lo bien que se lo pasan juntos, una buena decisión pues últimamente la pareja ha hecho pública su relación por ese medio.