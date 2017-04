A sus 45 años, Thalía ‘rompe’ Instagram con un sensual bikini

La cantante Thalía dejó a todos sus seguidores boquiabiertos con la fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram. La artista de 45 años compartió una imagen luciendo un espectacular bikini de dos piezas, el cual causó furor en las redes sociales. Con la mejor de sus sonrisas, la intérprete de Amor a la Mexicana dio inicio a las vacaciones de primavera y acompañó la imagen con el siguiente texto. “Hello sunshine! So happy to see the springtime sun today. Goodbye winter! ¡Calor y sol!! ¡Feliz de ver este fabuloso sol de primavera! ¡Finalmente le podemos decir adiós al invierno! (sic)".

VER GALERÍA Thalía 'rompió' las redes con otro de sus atrevidos bikinis. Foto: Instagram Thalía

Hasta el momento, la publicación de 'Thalis' lleva más de 117 mil likes y más de mil 500 comentarios sobre lo fabulosa que se ve con este bikini, el cual tiene un corte diferente a los que anteriormente ha lucido. Para dar la bienvenia a los rayos de la primavera, la cantante utilizó un traje de dos piezas tipo pin up. Completó su look con unas gafas de sol, un collar bohochic y una banda de colores.

VER GALERÍA Esta imagen es de otra de sus escapadas a la playa. Foto: Instagram Thalía

Ésta no es la primera vez que Thalía alborota las redes con sus fabulosos trajes de baño. Hace un mes, la intérprete huyó de las gélidas temperaturas de Nueva York y se refugió con su familia en las cálidas playas de Ánguila, en el mar Caribe. En esa escapada, la esposa de Tommy Mottola también lució su espectacular anatomía con unos diseños que dejaban ver que el tiempo no pasa por ella.