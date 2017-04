Katy Perry, Ryan Phillippe y la serie de divertidos mensajes con la que callaron su supuesto romance El actor asegura que apenas conoce a la cantante, y puede que sea cierto pues ella se acaba de presentar virtualmente con un mensaje en Twitter

A la lista de rumores sobre su vida privada, Katy Perry puede agregar el supuesto romance que mantiene con Ryan Phillippe, un hecho muy alejado de la realidad porque ellos apenas se conocen. Las especulaciones de esta nueva pareja fueron tantas que sobre la casa del actor sobrevolaron helicópteros esperando el momento en el que Katy saliera de la residencia para tomar la foto que comprobaría que entre ellos hay más que amistad. Sin embargo, Ryan se encargó de desmentir todo con un contundente mensaje publicado en sus redes sociales que pronto llegó a los ojos de la cantante.

Un poco molesto, no por las especulaciones pero sí por la insistencia de los paparazzi que no se alejaban de su hogar, Ryan escribió: "No estoy saliendo con Katy Perry. Apenas la conozco. Por favor dejen de volar helicópteros sobre mi casa. Ella no está aquí". Su texto se hizo viral al grado que sus admiradores y los de la intérprete de Roar, más que creer en sus palabras, dudaron si el mensaje había sido escrito para despistar a la prensa. Incluso, uno de sus seguidores respondió: "Eso es justo lo que diría alguien que tiene a Katy Perry en su sótano".

La noticia no pasó desapercibida por la cantante de 31 años de edad, quien además de ser muy activa en las redes sociales, suele buscar su propio nombre en Internet para subir su autoestima o enterarse de los detalles públicos de su vida. Katy vio el mensaje de Ryan pero no hizo mucho caso, hasta que se topó con la respuesta del fan que aseguraba que ella sí estaba en su casa. "¿Me puedes dejar salir de tu sótano, por favor?", escribió la cantante que recibió una pronta respuesta de Ryan: "¡Jamás!".

Luego de las risas, Katy se presentó virtualmente con el actor de Cruel Intentions: "Hola, un gusto en conocerte. Lo siento por todo esto, Ryan Phillippe, continúa". La cómica conversación de Katy y Ryan dejó claro que entre ellos no existe un romance, pero bien podría ser el detonador de una buena amistad.