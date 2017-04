José Luis Rodríguez 'El Puma' sobre su salud: ‘Mi vida está en manos de Dios’ El venezolano prepara con entusiasmo el lanzamiento de su nuevo disco

A pesar de que su estado de salud ha encendido las alarmas entre sus seguidores, a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ nada lo detiene. El año pasado, se presentó en Barranquilla, Colombia y se dejó ver con algunas dificultades sobre el escenario, e incluso cantó auxiliado con un tanque de oxígeno. Desde hace años, el venezolano padece fibrosis pulmonar, enfermedad crónica y progresiva que le impide respirar adecuadamente.

Ni su enfermedad, ni las complicaciones de ésta lo han alejado de la música y el próximo 21 de abril lanzará su nuevo material, Inmenso. El artista de 74 años habló con el periódico chileno La Tercera sobre la fe que tiene de salir adelante. “Tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad si tiene cura, por eso no la menciono no la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi vida está en manos de Dios”, dijo al diario.

Aunque su salud está algo deteriorada, el intérprete de Culpable Soy trabajo muy duro en Inmenso y cuenta con las colaboraciones de grandes de la música como Vicente Fernández, Chayanne, Amaia Montero y Fonseca. La producción del material corrió a cargo de Ricardo Montaner. “Ricardo buscó excelentes arreglistas y cambió la estructura de las canciones tratando de conseguir que no perdieran su esencia. Y lo logró porque todos los temas quedaron hermosos. La gente joven sabe qué buscar y cómo hacerlo, pero el adulto contemporáneo busca al joven para que le ayude en eso”.

Poco antes de concluir la entrevista, ‘El Puma’ pidió a sus seguidores que rezaran por su salud y que lo incluyeran en sus plegarias. También les requirió evitar a toda costa la piratería de su más reciente producción discográfica. Durante una visita al programa del periodista Jaime Baily en 2014, ‘El Puma’ confesó su padecimiento. “Es una fibrosis pulmonar que no tiene cura. Se fue agudizando desde el 2000. Tuve una crisis en un vuelo desde Los Ángeles para acá (Miami). Me estaba asfixiando, pedí oxígeno”.