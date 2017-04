Ex novio de Ricky Martin le dedica un tierno mensaje y lo felicita por su show en Las Vegas Carlos González Abella fue pareja del cantante de 2010 a finales de 2013

Pocos son los afortunados que, tras un rompimiento conservan una relación armoniosa con su ex pareja, tal es el caso de Ricky Martin. Su ex novio, Carlos González Abella acudió a uno de los conciertos All In del boricua en Las Vegas, en el Park Theater Monte Carlo. En su cuenta de Instagram, el economista publicó una serie de fotografías sobre su experiencia y dedicó a su ex unas lindas palabras al artista, en las que dejó ver que entre ellos no hay más que cariño, respeto y admiración.

“No estoy sorprendido del espectáculo increíble que fui testigo anoche por que conozco su disciplina, su profesionalismo, su dedicación, su energía y elegancia. He sido afortunado de ver muchos shows de este gran artista, pero tengo que decir: this is the best one yet! Mis felicitaciones Kiki. ¡Abrazote! (sic)”, escribió González junto a una imagen del show de ‘Kiki’, como cariñosamente llama al intérprete de La Mordidita.

La relación entre Ricky y Carlos se dio a conocer en 2010, durante una gala en la que el artista le agradeció por todo su apoyo, pues ese mismo año, el cantante reveló sus preferencias sexuales. “Hoy puedo decir que soy libre, y por eso, definitivamente tengo que agradecer a mis padres por apoyarme tanto, a mi madre y a mi padre por su amor incondicional, a mis amigos, mi familia, mis fanáticos y a mi compinche y novio, Carlos. Eres lo máximo", dijo en aquél entonces.

Había grandes planes con Carlos, e incluso juntos, criaron a los gemelos del puertorriqueño, los pequeños Matteo y Valentino, que nacieron a través de un vientre subrogado en agosto de 2008. A pesar de que la relación entre ellos marchaba bastante bien, a finales del 2013 se separaron y la noticia se dio a conocer en los primeros días de enero del 2014.

Actualmente, Ricky Martin tiene una relación con el artista Jwan Josef, con el cual tiene planes de casarse. En noviembre pasado, durante una visita al show de Ellen DeGeneres, el artista de 45 años reveló que estaba comprometido y contó cómo hizo a Jwan la importante propuesta: "Me arrodillé y saqué la caja, cuando le dije que tenía algo para él, me preguntó qué era, y entonces ya le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’", detalló. La pareja hizo oficial su relación ante el mundo cuando desfilaron tomados de la mano en la alfombra roja de una gala benéfica en abril de 2016.