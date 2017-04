'Daddy's little girl', Harper Beckham enternece a los admiradores de la familia con un beso a papá La más pequeña del hogar Beckham es también la más dulce de su familia y David Beckham no puede resistirse a tanta ternura

La familia Beckham no sólo es famosa por los legendarios partidos de futbol de David o el éxito musical de Victoria en sus días de Spice Girls; también destacan por la inigualable unión familiar que tienen con sus hijos Brooklyn (18), Romeo (14) Cruz (12) y Harper (5). En sus redes sociales, el clan más famoso de la farándula londinense suele publicar los pormenores de sus vidas, y en muchas ocasiones, se trata de momentos tan tiernos como el que Victoria Beckham compartió esta semana.

Una tierna foto protagonizada por David y Harper se convirtió en la nueva favorita de las admiradoras de los Beckham. En la imagen, la pequeña de la familia besa dulcemente la mejilla de papá, quien sonríe para la cámara con un gesto de felicidad que sólo aquellos que conocen la ternura de un lazo padre e hija podrían identificar. "¡Besos en domingo!", fue el título de la fotografía que Victoria obsequió a los millones de seguidores de su esposo e hijos.

El look de la niña no podía hacer sido más primaveral: un fresco vestido sin mangas y con holanes laterales sobre una tela rosa claro con estampado de flores. David también posó con un look desenfadado compuesto por una playera azul jaspeado y un sombrero estilo fedora en tono beige.

La especial relación de Harper no se limita a los cariños de papá, también con mami tiene una conexión única que sirvió a la diseñadora de modas para inspirarse en su nueva colección para la cadena estadounidense Target. La gama incluye prendas infantiles que, según Victoria Beckham, están directamente relacionadas con la convivencia que tiene con su propia hija. "Siempre cuento esta historia de cuando Harper y yo fuimos a Holland Park para recolectar flores y en la colección se refleja ese espíritu que comparto con ella", explicó la es Spice Girl en una entrevista sobre su nueva línea.

La también actriz recién expresó cómo es el estilo paternal que les ha funcionado a ella y David. "Durante la semana de la moda, cuando estoy trabajando, los niños me acompañan a Nueva York y él ya tiene planeado un itinerario para visitar museos o salir a cenar el sábado por la noche. Él es muy bueno con ese tipo de cosas, tanto como yo", agregó. "Así es como demuestras tu apoyo a tu pareja, diciéndole: 'Hey, yo me encargo de esto'.

Otro de los secretos de la excelente convivencia entre Victoria y David Beckham es la comunicación, por muy trillado que suene. "David y yo respetamos que cada uno por lo general está muy ocupado, porque ambos estamos cargo de grandes negocios. Pero también dejamos los celulares a un lado para platicar. Hace poco fue el invitado del programa radiofónico Desert Island Discs, de Radio 4. Cuando llegó a casa fue maravilloso sentarnos como familia y escuchar la transmisión", dijo contenta de la dinámica que ella y su esposo tienen en su hogar.