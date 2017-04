Shakira: 'A Gerard le encantó la canción, le emocionó...Gané mucho crédito ahora que me voy a ir de gira' La cantante colombiana dedica su última canción 'Me enamoré' a su pareja y padre de sus dos hijos

El mundo de Shakira dio un giró de 180 grados el día que conoció a Gerard Piqué, el futbolista del F.C. Barcelona del que se enamoró y con quien ha sido madre de dos hijos, Milan, de cuatro años, y Sasha, de dos, que se han convertido en su prioridad absoluta. En una entrevista exclusiva con Univision, la cantante colombiana ha hablado de su último lanzamiento Me enamoré, una canción de amor dedicada a Piqué inspirada en la noche que se conocieron. Además de este tema tan comentado, la artista de éxitos como Deja vu o Chantaje habló de su próxima gira y de cómo logra compaginar sus tareas como madre con su triunfo como cantante de éxito.

“'Me enamoré' la escribí queriendo contar la historia de cómo conocí a Gerard y me enamoré, de ahí el título de la canción. De ahí el vídeo con la letra como si fuese un karaoke. Está muy divertido”, asegura la cantante. “A Gerard le encantó, le emocionó, gané mucho crédito, además ahora que me voy a ir de gira. De momento no puedo anunciar las fechas, pero será muy pronto. Además hace mucho tiempo que no me iba de gira y va a ser cómo volver a conectar con mi público”. En el vídeo la cantante da una lección magistral de cómo bailar bachata, aunque asegura que no tiene en su pareja a su mejor alumno: “Gerard no se deja enseñar a bailar bachata. Pensé que yo sabía bailarla, pero el día que grabé el vídeo aprendí a bailar la bachata como Dios manda. Es todo un universo, es espectacular y es lo que quisimos mostrar en el vídeo, cómo se baila uno de los bailes más sensuales. Es lindísimo".

Shakira cuenta cómo logra ser mamá y cantante de éxito: “A las 12 de la noche soy un trapo, no sirvo para nada. Una cosa buena que tiene ser madre es que te organizas, mis hijos tienen una rutina, un horario y tengo que ser puntual. No soy la que era a los 26 años y vivía solamente para mí y era el centro de mi universo y no, ahora ellos son la prioridad absoluta. Voy al estudio y tengo solamente cuatro horas para trabajar porque claro, tengo que recoger a Milan o llevarlo al futbol o estar con Sasha". Además asegura: " Tengo otros trabajos como la fundación…Bueno Gerard que también tengo que atenderlo (se ríe) Son muchas cosas, las mujeres somos malabaristas. Los hombres no podrían”. Y añade en tono jocoso: “Los hombres sólo pueden hacer una cosa bien a la vez: mastican chicle y cruzan la calle y no pueden coordinar”.

Al final del día, la popular cantante es como cualquier mamá al uso, preocupada por ser la mejor madre para sus hijos. “Todos los días [estoy] con culpa, siempre pienso que puedo hacer más, siempre pienso que puedo estar más con ellos, siempre pienso que no lo he hecho bien”, revela Shakira. “Imagínate, si soy tan perfeccionista en mi trabajo, en mi vida como madre lo soy tres veces más. Yo creo que es un denominador común con nosotras las mujeres. Los padres no creen eso, no tienen ese chip”. Para la cantante colombiana esto se debe a que las mujeres nacen con la responsabilidad y el instinto de educar, alimentar y conservar a una familia.

Shakira cuenta que, aunque no espera que sus hijos sigan sus pasos ni los de Piqué, decidió iniciarles muy temprano en el deporte y la música para que desarrollasen aptitudes motrices, sociales y lingüísticas. “A Sasha le encanta la música, canta, baila... Milan, yo creo que también es musical, pero está apasionado con el fútbol, prefiere no ir a comer un helado y poder entrenar, es súper serio con su deporte”. Y matiza: “No se sabe qué van a hacer en el futuro, pero quiero darles las herramientas ayudarles a que se diviertan aprendiendo. Que sea su propio camino pero que lo hagan con pasión y alegría”.

Sin duda para la cantante de Barranquilla ser madre ha sido un gran reto. “No hay un manual, ‘caminante no hay camino se hace camino al andar’. Lo vamos descubriendo a manera que vamos viviéndolo y es el trabajo más difícil que he realizado en mi vida, esto de ser madre”, como ya había manifestado en anteriores entrevistas. “La maternidad me ha regalado experiencia, mucha sonrisa, una visión menos egoísta y me ha enseñado también lo que realmente es lo más importante. Y es que mis hijos estén sanos, que estén bien ellos, mi familia, Gerard..."

Y por úlimo habló del protagonista de su última canción al que solo dedica halagos: “Gerard baila bien, a mi me parece que lo hace divino porque me parece que todo lo que hace divino. Él dice que no soy objetiva".