Ashton Kutcher, por primera vez en cinco años, revela cómo vivió su divorcio con Demi Moore El actor estuvo envuelto en rumores de infidelidad después de que Demi Moore anunciara su separación en 2011

Ashton Kutcher se siente más pleno que nunca con su vida personal. En Mila Kunis, su amiga de la juventud, encontró al amor de su vida, con quien ha formado un hogar y una familia compuesta por sus dos hijos Wyatt (3 años) y Dimitri (de cuatro meses). Sin embargo, hace tiempo su historia era distinta, cuando después de ocho años de relación con Demi Moore -seis de ellos casados-, su matrimonio llegaba al final tras rumores de infidelidad. A pesar de que Ashton prefirió mantenerse hermético sobre el asunto, ese detalle estaba muy presente en su mente y fue hasta el fin de semana pasado que por fin habló al respecto.

VER GALERÍA

Ashton Kutcher recibió el premio Robert D. Ray Pillar por su "buen carácter como modelo a seguir". El reconocimiento chocó con las memorias del pasado del actor y al agradecer habló de su polémica separación con Demi, dejando a todos sorprendidos por su inesperado speech. "Probablemente soy la primera persona en obtener este premio luego de que su nombre estuviera salpicado por todas las revistas que me tachaban de mujeriego hace cinco años", dijo al subir al escenario.

VER GALERÍA

Los detalles de cómo vivió el divorcio sólo eran conocidos por sus seres más cercanos. Esa difícil etapa se tornaba más complicada cada vez que veía su nombre en la portada de alguna revista. A pesar de ello, el protagonista de Two and a Half Men encontró en esa experiencia otra forma de ser más fuerte. ”El carácter sale cuando las revistas te destrozan por algo que puedes o no haber hecho y tienes que ir a actuar y trabajar al otro día, con todo el mundo mirándote como si fueras un adúltero".

Esa experiencia también lo hizo entender desde una perspectiva diferente la separación de sus propios padres, divorcio que lo afectó mucho tiempo y que también solía cuestionar.

VER GALERÍA

- Ashton Kutcher y Mila Kunis enseñarán a sus hijos a valorar cada dólar

- ¿Cuánto han costado las alianzas de Mila Kunis y Ashton Kutcher?

Ashton no sólo ocupó los breves minutos sobre el escenario para desahogarse de las cargas del pasado, también agradeció a las personas que lo han ayudado a ser el hombre que es hoy, entre ellas, su esposa desde hace dos años, Mila Kunis. "Después de tener estos niños, de que mi mujer y yo hayamos podido compartir este honor tan grande, lo primero que se me pasó por la cabeza fue llamar a mis padres para decirles: 'Lo siento mucho, porque hasta ahora no he sido capaz de saber cuánto me han querido'", dijo, conmoviendo a los presentes con su tierno testimonio.