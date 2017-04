Hubo ‘un coqueteo muy serio’ entre Brad Pitt y Sienna Miller, asegura un allegado a los actores Brad Pitt y la actriz Sienna Miller, quien anteriormente sostuvo una relación con Jude Law, ‘hablaron toda la noche’ durante una cena en Los Ángeles, aseguró un allegado

Los rumores de un supuesto romance entre Brad Pitt y Sienna Miller, quienes fueron relacionados sentimentalmente durante el 2015, antes de la separación del actor y Angelina Jolie, han vuelto a tomar vida. Según el diario Page Six, un allegado a los actores presenció “un coqueteo muy serio” entre Brad y Sienna después que ambos atendieron la inauguración de The Lost City of Z, una nueva película protagonizada por Sienna y producida por Brad.

En un restaurante cerca de ArcLight, la sala donde se estrenó The Lost City of Z, en la ciudad de Los Ángeles, una fuente reveló a Page Six que el actor “se veía muy contento, ánimos en los que no se le ha visto en mucho tiempo”. Había buena química entre Sienna, de 35 años de edad, y Brad, de 53, ya que “platicaron toda la noche”, contó una de las 25 personas que atendieron la cena privada.

Hace dos años Sienna negó tener una relación sentimental con el actor estadounidense y aclaró que solo lo había conocido brevemente: “Esta es la verdad: Brad Pitt está produciendo una película que acabo de terminar, pero no lo he visto. Ni siquiera ha pasado por el estudio. Sí, está produciendo la película, pero en realidad solo lo conocí dos veces. Es una locura”.

Han pasado pocos días desde que el actor impactó a los medios tras lucir una figura mucho más delgada. Su círculo cercano asegura que Brad bien y que simplemente pasa mucho tiempo en el gimnasio. La revista People ha publicado las declaraciones de uno de los amigos del actor: "Brad está entrenándose todos los días. Está muy deportivo, delgado, saludable y sobre todo mucho más feliz hoy. Todo ha mejorado con su familia y los problemas se resuelven ahora en privado".

El año pasado Brad no sólo enfrentó su ruptura con Angelina, quien fue su pareja por más de 11 años, sino que también tuvo que lidiar con una investigación acerca de un posible caso de abuso contra su hijo mayor, Maddox, de 15 años. Padre e hijo habrían tenido un altercado en septiembre pasado en el avión de la familia, el cual habría derivado en agresiones verbales y físicas. Sin embargo, tras una investigación por parte del Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles, se determinó que no hubo delito.