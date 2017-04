A tres años de la muerte de Mónica Spear, su hija Maya aún la recuerda con una sonrisa La niña, de hoy ocho años de edad, sobrevivió al asalto en Venezuela en el que fallecieron sus padres

Aunque han pasado cuatro años de aquel desafortunado asalto en el que falleció la ex Miss Venezuela, Mónica Spear, su familia aún mantiene vivo su recuerdo. El tiempo ha sido clave para sanar la herida que quedó en la familia y así aprender a vivir con su ausencia. Parte de ese ánimo para seguir adelante lo aporta Maya, hija de la también actriz que en 2014 sobrevivió al percance en el que sus padres perdieron la vida. Hoy, Maya tiene ocho años de edad y según contó su abuelo Rafael Spear, la pequeña guarda muy buenos recuerdos de sus papás y sonríe cada vez que mira las fotografías en las que aparece con ellos.

Desde aquel fatídico día en el que Mónica y su pareja, Thomas Berry perdieron la vida, Maya quedó al cuidado de sus abuelos paternos. Ahí encontró el cariño que hacía falta en su vida y ellos encontraron en su nieta un nuevo motor para seguir adelante, además de que en algunos aspectos les recuerda mucho los años de infancia de la actriz.

A pesar de haber presenciado el terrible asalto, Maya se ha mostrado muy madura sobre el tema y optó por no hablar de ello con sus abuelos porque sabía que los hacía llorar. “Ella es una niña muy inteligente, muy madura y si se quiere, es más fuerte que un adulto”, comentó el padre de Mónica Spear. “Ella me ha enseñado a tratar de no exteriorizar tanto el dolor y la tragedia que hemos pasado. Ella me ha dicho en muchas ocasiones: ‘Grandpa, yo no lloro porque no quiero que tu llores. A sus ocho años, ella es una niña con muchas actitudes de adulto”, explicó Rafael en una plática con People.

Maya prefiere desahogarse con otras personas de confianza, como su maestra o su terapeuta. “Ella no me ha contado detalles de esa noche trágica, pero sabemos que sabe lo que pasó y está muy consciente de lo que ello”, agregó el abuelo, quien al hablar con la niña, le asegura que sus padres están en el cielo y, en un futuro muy lejano, "estarán junto a ella".

Pero que Maya no hable mucho de sus padres, los tiene muy presentes en su mente y corazón. En su habitación, la niña tiene a la vista un par de fotografías en las que aparece con sus padres, momentos que compartieron hace ya un tiempo y que añora. “A Maya le gusta mucho ver fotos de su mamá y su papá. Cuando ve las que están ellos tres juntos, sonríe. Tal vez recordando los momentos felices que vivió con ellos. Siempre que habla de ellos, habla con mucho amor. Cuánto ella los quería y cuánto sus padres la querían a ella”, platicó Rafael.

Además de su belleza, Maya parece haber heredado el talento artístico de mamá y a su corta edad se muestra muy confiada frente a las cámaras. Aún es muy temprano para saber si seguirá los pasos de Mónica en los concursos de belleza o la actuación, pero lo que sí es seguro es que en varios tipos de arte encontró su pasatiempo favorito. “La agenda de Maya está ocupada con sus amigos, sus familiares, fiestas, va a los parques temáticos y su colegio. Muchas veces se queda en casa y se dedica a hacer su arte, le encanta la pintura, la arcilla”, dijo Rafael, feliz de ver que su nieta, a pesar del trágico momento que vivió, tiene un gran talento y muestra mucho ánimo por la vida.