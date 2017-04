Luis Miguel reaparece con su nuevo look en el puerto de Acapulco El cantante visitó un club nocturno y se fotografió con unos de sus fans, dejando ver lo accesible que es últimamente

Sol, arena y mar… parece que esa es la fórmula mágica de Luis Miguel para lucir encantador. Hace unos días, el estilista Emiliano Uribe compartió en sus redes sociales una fotografía al lado de ‘El Sol’, quien lució un nuevo look, el cual generó opiniones divididas. A más de una semana de su cambio de imagen, el intérprete reapareció en Acapulco, y sus seguidores quedaron encantados con la fotografía que se ha hecho viral en redes sociales, pues aseguran que luce mejor que nunca.

VER GALERÍA Luis Miguel se ha dejado ver últimamente en el puerto de Acapulco, uno de sus lugares favoritos en el mundo. Foto: Getty Images

El cantante acudió al centro nocturno Canta Piano Amour y por un momento se olvidó de los problemas legales que enfrenta y disfrutó de la noche en el puerto, donde la fiesta nunca para. En la cuenta oficial de Facebook del lugar, se publicó una foto de ‘Luis Mi’ junto a uno de sus seguidores. La imagen está acompañada por el siguiente texto: “Las canciones más que cantarse, se sienten. Gracias por tu visita #LuisMiguel te esperamos pronto en el lugar más bohemio y con la mejor vista de Acapulco”.

Ésta no es la primera vez que el cantante se deja ver en el puerto de Acapulco en lo que va del año. En marzo pasado, en medio de los rumores de su ruptura con su novia Kristina, el intérprete de La Incondicional se fue de fiesta con su gran amigo de la infancia, Miguel Alemán Magnani. El par de amigos, junto con otros acompañantes, disfrutaron de una noche sin igual en uno de los clubes más exclusivos de la zona turística.

Sobre el cambio de look de su padre, la actriz Michelle Salas dijo que le parecía muy bien y también habló sobre el regreso de Luis Miguel a los escenarios. “Él siempre está muy guapo, la verdad, vamos a ser sinceros”, señaló ante las cámaras de Hoy (Televisa). “No me gustaría decirles como mucho en detalle, no me he metido mucho en detalle del regreso como tal y no quiero decir cosas que no son, pero estoy segura que lo que vaya a ser les va a gustar y va a ser muy exitoso”.

Luis Miguel se ha portado increíblemente con sus fans. Foto: Instagram

En las últimas semanas, el cantante se ha dejado consentir por sus fans y se ha portado más accesible que nunca. A través de las redes sociales, los afortunados que se lo han encontrado en Beverly Hills, Las Vegas o Acapulco han publicado las fotografías con su ídolo, en las que él luce súper sonriente y con un aspecto más saludable. Recientemente, una de sus más fieles seguidoras compartió una linda foto con 'El Sol'. Mary Jurado, quien asegura trabajar muy cerca de la residencia del cantante en Los Ángeles compartió el siguiente post: "Si vive a unas cuadras de mi trabajo, lo conozco desde hace 10 años. Ayer platicamos de todo aquello, y recordamos buenos tiempos, es y siempre será un ser maravilloso!!! Anoche reímos de la prensa que dice que es inalcanzable (sic)".