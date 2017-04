Mariah Carey termina su noviazgo con el bailarín Bryan Tanaka La pareja comenzó a salir al poco tiempo de que Mariah terminó su romance con el millonario James Packer

El apasionado romance entre Mariah Carey y Bryan Tanaka ha llegado a su fin. Después de cinco meses de estar saliendo y posar para las fotografías más románticas en Instagram, la cantante ha regresado a la soltería. Según el portal TMZ, la ruptura se debió a los celos de Tanaka hacia el ex esposo de Mariah, Nick Cannon. La cantante y el comediante estuvieron casados por casi ocho años y procrearon unos gemelos, Monroe y Moroccan. Por el bien de los niños, los padres llevaban una relación cordial, algo que no habría tolerado Tanaka.

VER GALERÍA Mariah Carey, de 47 años de edad, ha regresado a la soltería. Foto: Getty Images

El sitio de noticias detalló que Bryan se sentía molesto por los momentos que Mariah compartía con su ex, como vacaciones con los niños, eventos infantiles y fiestas. La última vez que tuvieron una discusión por este motivo fue en los Kid’s Choice Awards, el mes pasado. Mariah desfiló en la alfombra roja con sus hijos y con el padre de éstos. Fuentes cercanas a Bryan dijeron a TMZ que eso lo hizo sentir fuera de lugar y durante el evento,le pidió a la cantante que regresara a casa, algo a lo que ella se negó.

VER GALERÍA Esta fotografía es de una escapada romántica en Hawái, en diciembre pasado. Foto: Grosby Group

Por otra parte, fuentes cercana a la entonces pareja aseguran que 'Mimi' estaba cansada de pagar las cuentas de su novio, quien era 14 años menor que ella. Al parecer, el joven Bryan tiene una gran afición por prendas y accesorios de Gucci y Balmain, además de los zapatos caros. También adora la joyería y se sabe que siempre está pendiente de los productos nuevos en el mercado, como cadenas y relojes de lujo. La intérprete de We Belong Together llegó a sentir que Bryan apareció muy rápido en su vida, justo cuando ella tenía poco tiempo de haber roto su compromiso con James Packer. La última vez que fueron vistos juntos fue en Cabo, cuando viajaron a ese lugar a finales de marzo. Desde entonces, no han hablado mucho.

VER GALERÍA A pesar de estar divorciados, Mariah lleva un relación excelente con el papá de sus hijos, el comediante Nick Cannon. Foto: Getty Images

Hace dos meses, Mariah confirmó a través de sus redes sociales el romance que sostenía con Tanaka. La intérprete publicó, justo en San Valentín, una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con Tanaka dentro de un jacuzzi. La relación de Mariah y el bailarín salió a la luz a finales de noviembre pasado, un mes después de que ella rompiera su compromiso con el empresario australiano James Packer.

VER GALERÍA A pesar de haber terminado su relación, Mariah aún no borra de sus redes las fotos que compartieron. Foto: Instagram Mariah Carey