Elsa Pataky revela las cosas 'incompatibles' con ser mamá de tres hijos

Elsa Pataky ha demostrado en más de una ocasión que es una mamá 'todoterreno'. La actriz tiene tres hijos fruto de su relación con el también actor Chris Hemsworth, su marido desde hace más de seis años: la pequeña India y los mellizos Tristan y Sasha, y compagina su cuidado con una intensa agenda. Sin embargo, hay cosas que, hasta para ella, son incompatibles con ser madre de una familia numerosa, y la intérprete no tiene ningún problema en reconocerlo.

En el último post de su blog, la actriz se ha animado a compartir con sus seguidores algunas de las cosas más curiosas a las que ha tenido que renunciar desde que tiene tres 'peques' a su cuidad. La primera de ellas, una larga y relajante ducha sola. "Me estoy acostumbrando cada vez más a tener espontáneos, con lo que mi tranquila ducha se transforma en una verdadera juerga", comenta.

Lo de escuchar su música favorita en el coche parece que también ha pasado a la historia para Elsa. "Prepárate a escuchar una y otra vez el Waka Waka o tararear 'Let it goooo, let it goooo'", advierte. Y recomienda encarecidamente a sus lectores que jamás salgan de viaje "sin haber grabado alguna de las canciones que les gusta, porque se puede armar la de Dios". ¡Parece que sabe de lo que habla!

La actriz, que ha viajado esta semana a Nueva York para acudir a la premiere de The Fate Of The Furious, puede presumir de tener un estilo personal muy aplaudido y admirado, y siempre sabe cómo acertar con sus looks... aunque hay un color del que ha tenido que despedirse en los últimos años: "¿Cuantas veces me habré puesto yo ropa blanca desde que soy madre? Creo que, ¡una o ninguna!". Como ejemplo del problema que puede suponer vestir 'de punta en blanco' con niños cerca, recuerda el gran enfado de su madre cuando Sasha le tiró, sin querer, helado de frambuesa rojo en un traje claro.

Aunque si hay algo que Elsa Pataky echa de menos de verdad es la lectura. La actriz ya no puede dedicarse a este hobbie tanto como le gustaría debido a la falta de tiempo, aunque tiene una buena lista de recomendaciones y otros tantos libros pendientes en los que piensa sumergirse tan pronto como pueda.