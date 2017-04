Shakira sobre su faceta de mamá: ‘Si soy tan perfeccionista en mi trabajo, en mi vida como madre lo soy tres veces más’ Además, reveló que siempre siente que puede hacer más por sus hijos y su educación

La vida de Shakira dio un giro de 180º cuando conoció a Gerard Piqué en 2010. Después de ese primer encuentro sus vidas jamás volvieron a ser las mismas y a siete años de haberse conocido, el día de hoy forman una hermosa familia con sus más grandes tesoros: sus hijos Milan, de cuatro años, y Sasha, de dos. En una entrevista exclusiva de Univision, la cantante colombiana dio algunos detalles sobre cómo logra un balance entre su vida profesional y su faceta de mamá.

VER GALERÍA Gerard y Shakira son una de las parejas más estables. Foto: Getty Images

Además de la música y su familia, ‘Shaki’ tiene otros intereses como la educación. En 1997 creó la fundación Pies Descalzos y ha estado tan comprometida, que recientemente ganó el premio a la mejor escuela de todo Colombia. Sin embargo, por encima del éxito y la fama internacional, se encuentran los tres hombres de su vida: Piqué, Milan y el pequeño Sasha. “Acabo a las 12 de la noche y soy un trapo, no sirvo para nada”, confesó Shakira. “Una cosa buena que tiene ser madre es que te organiza. De alguna manera, mis hijos me tienen marchando. Ellos son mi prioridad absoluta y tengo que cumplir un horario, tengo que estar puntual. Voy al estudio y tengo solamente cuatro horas para trabajar porque claro, tengo que recoger a Milan o llevarlo al fútbol o estar con Sasha”, señaló la cantante de 40 años.

VER GALERÍA Shakira y Piqué con Milan y Sasha. Foto: Instagram Shakira

Combinar las facetas de estrella y mamá no ha sido tarea fácil, pero la barranquillera contó a Univision que ella cree que lo ha logrado porque las mujeres poseen esas capacidades: “Las mujeres somos malabaristas, los hombres no podrían”, dijo. "Los hombres sólo pueden hacer una cosa bien a la vez: mastican chicle y cruzan la calle y no pueden coordinar". La intérprete de Chantaje, asegura que todos los días piensa en que siempre hay cosas que mejorar como madre y se declara perfeccionista. "Todos los días (estoy) con culpa, siempre pienso que puedo hacer más, siempre pienso que puedo estar más con ellos, siempre pienso que no lo he hecho bien”, reveló. “Imagínate, si soy tan perfeccionista en mi trabajo, en mi vida como madre lo soy tres veces más. Yo creo que es un denominador común con nosotras las mujeres. Los padres no creen eso, no tienen ese chip”.

VER GALERÍA Shakira está tan pendiente de sus hijos que en noviembre pasado, cuando enfermó Sasha, canceló su participación en varios eventos y cuidó de su hijo. Foto: Getty Images

Así como ha disfrutado el bello camino de la maternidad, también asegura que ha sido uno de los más grandes desafíos de su vida: “No hay un manual, ‘caminante no hay camino se hace camino al andar’. Lo vamos descubriendo a manera que vamos viviéndolo y es el trabajo más difícil que he realizado en mi vida, esto de ser madre”, indicó.

Consciente del desarrollo de sus hijos, la ganadora de Latin GRAMMY, los inició a temprana edad en diversas actividades. "A Sasha le encanta la música, canta baila... Milan, yo creo que también es musical, pero está apasionado con el fútbol, prefiere no ir a comer un helado y poder entrenar, es súper serio con su deporte". Aunque todavía es muy pronto para saber que camino tomarán sus hijos, aseguró que ella desea proporcionarles todo lo necesario para que cumplan sus sueños. "No se sabe qué van a hacer en el futuro, pero quiero darles las herramientas ayudarles a que se diviertan aprendiendo. Que sea su propio camino pero que lo hagan con pasión y alegría".

¿Qué le ha dejado su experiencia como madre? ‘Shaki’ contestó: "Experiencia, muchas sonrisas, una visión menos egoísta de la vida. Me ha enseñado también las prioridades, qué es realmente lo más importante".