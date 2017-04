¡Increíble transformación! ‘Mama June’ bajó más de 300 libras La madre de 'Honey Boo Boo' pesaba 460 libras y se sometió a un bypass y logró perder más de la mitad de su peso.

June Shannon ha dejado a todos con la boca abierta. La estrella del reality show Here Comes Honey Boo Boo (TLC) se sometió a una cirugía, una estricta dieta y una extenuaste rutina de ejercicios para perder más de la mitad de su peso. 'Mama June', como es conocida popularmente, estelarizó, junto con sus tres hijas y su ex esposo, un reality en el que mostraban su día a día como cualquier familia estadounidense. Hace dos años, June decidió dar un giro a su vida y se sometió a un bypass gástrico, con el cual logró perder casi 300 libras (136 kilos) de las 460 (208 kilos) que pesaba; pasó de ser talla 18 a 4.

VER GALERÍA Así lucía Mama June en 2013. Foto: Getty Images

El proceso no ha sido nada fácil, pues ha estado lleno de lágrimas y sudor, pero sobretodo esfuerzo y perseverancia. Su pérdida de peso, así como las operaciones a las que se sometió para quitar el exceso de piel, han quedado documentados en el programa Mama June: From Not to Hot. En dicho show, la madre de Alana Thompson contó que ha gastado más de $75 mil dólares en cirugías, un programa de alimentación y un entrenador físico.

Pero cada dólar ha valido la pena, ya que su transformación ha dejado impresionados a todos e incluso se ha convertido en una motivación para sus dos hijas menores, Alana 'Honey Boo Boo' y Lauryn 'Pumpkin'. June contó al Daily Mail que sus hijas toman decisiones más saludables para comer, y detalló que han perdido algunas libras. La semana pasada, 'Mama June' mostró por primer vez, en meses, su figura en el reality show que protagoniza. La actriz acordó con la producción no enseñar su físico hasta que el proceso fuera completado. June pasó semanas escondiendo su aspecto entre ropa holgada y disfraces, hasta que por fin, reveló su nueva silueta.

En una entrevista con People, habló sin tapujos sobre los cambios en su cuerpo: "Esta cirugía fue lo más aterrador que he hecho en mi vida, pero creo que había una persona delgada dentro de mí que quería salir fuera", confesó a la publicación. Además, se prometió a sí misma que jamás volvería a las 460 libras que pesaba.