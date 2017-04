Mónica Cruz, inesperada compañera de Paula Echevarría La actriz es uno de los nuevos fichajes de 'Velvet Colección', que se emitirá en exclusiva en Movistar +

Después de Un paso adelante (2002) y Águila Roja (2011), Mónica Cruz vuelve a la tele con una serie de televisión. La actriz, de 40 años, es uno de los nuevos fichajes de Velvet Colección, la serie que se emitirá en exclusiva en Movistar + y que supone la continuación de la historia protagonizada por Ana Ribera (Paula Echevarría) y Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre).

La gran presentación del nuevo proyecto de Bambú Producciones tendrá lugar el próximo lunes, 10 de abril, en el Hotel Majestic de Barcelona y contará con la presencia de algunos de los actores que formaron parte del reparto de Velvet, como Martas Hazas, Javier Rey, Adrián Lastra, Asier Etxeandía, Aitana Sánchez-Gijón o Llorenç González, pero también estarán presentes las nuevas caras como Imanol Arias, Adriana Ozores, Andrea Duro y Marta Torné, además de Mónica. Eso sí, la gran ausente será, sin duda, Paula Echevarría, que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras conocerse su separación de David Bustamante.

Será entonces cuando conozcamos un poco más de la vuelta de Mónica a la pequeña pantalla, además de saber cuál será el personaje que interpretará, en cuántos capítulos va a participar... Velvet Colección tendrá la ciudad de Barcelona como epicentro del renovado universo de las Galerías más famosas de la televisión, la serie creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, que si todo sale según lo previsto se estrenará en el último trimestre de 2017.

El año pasado, la actriz y bailarina formó parte del jurado en el programa Top Dance, en el que estuvo acompañada casualmente por David Bustamante y Rafael Amargo. Sin embargo, debido a los malos datos de audiencia que registró el talent show de Antena 3 presentado por Manel Fuentes, fue cancelado en el mes de mayo a pesar de que para la cadena fue una de las grandes apuestas de la temporada. "A veces los viajes se hacen más cortos de lo que uno espera. Ha sido un placer compañeros @davibusta @rafaelamargo os echaré de menos... Muchas gracias a @grupoboomerang y @antena3com por confiar en mí y a todos los bailarines de @topdance_oficial por hacerme cómplice de sus sueños, espero volver a veros y como dice mi Amargo 'Bailad benditos, no dejéis de bailar nunca!!'", dijo Mónica en las redes sociales.

Corren buenos tiempos para Mónica no solo en el terreno profesional, sino también en el personal. El pasado 16 de marzo, celebró su 40º cumpleaños por todo lo alto con una fiesta en la que no faltó ni su familia, ni sus amigos y compañeros de profesión. Así, además de Penélope y su madre, Encarna, la actriz sopló las velas junto a su 'jefe', Joaquín Cortés, con cuya compañía estuvo siete años recorriendo el mundo, además de su gran amiga, la actriz Hiba Abouk.

La hermana de Penélope Cruz está centrada en el cuidado de su hija Antonella, de tres años, aunque no descarta ser madre de nuevo. “Quiero darle un hermano, pero no sé, depende cómo vayan las cosas”, aseguró recientemente. Mónica, que hizo un alto en su trabajo para disfrutar al máximo de la maternidad, ha retomado su carrera con fuerza y muchas ganas: "Es muy difícil compaginar todo y, aunque me encantaría tener otro hijo, ahora estoy en un momento de retomar mi trabajo".