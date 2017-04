Shakira dedica su última canción 'Me enamoré' a Piqué: 'Me gusta esa barbita...' La colombiana ha lanzado su nuevo single en solitario, un auténtico grito de amor al jugador del Barça

Todo lo que lanza Shakira es éxito asegurado. Tras los duetos con Maluma, Prince Royce y Carlos Vives, la colombiana ha presentado su nuevo single Me enamoré, un tema en solitario que es una auténtica declaración de amor. ¿Y a quién va dedicada? Pues sí, a Piqué y sus hijos, claro, los hombres de su vida. En el avance que hizo Shakira a sus seguidores, envió postales por todo el mundo anunciando el estreno, ya comentaba la inspiración que había seguido para escribir el tema.

“Esta canción narra un momento de mi vida en el que estaba tan enamorada que literalmente estaba escalando árboles” ponía, y escuchando la letra se nota. ¿Quieres saber lo que dice? Ahí va una parte de la letra:

La vida me empezó a cambiar

La noche que te conocí (...)

Pensé: "Este todavía es un niño"

Pero, ¿qué le voy a hacer? (...)

Me enamoré, me ena-na-namoré

Lo vi solito y me lancé

Me ena-na-namoré

Me ena-na-namo...

Mira que cosa bonita

Que boca más redondita

Me gusta esa barbita (...)

Contigo yo tendría 10 hijos

Empecemos por un par (...)

Y bailé hasta que me cansé

Hasta que me cansé bailé

Me ena-na-namoré

Nos enamoramos (...)

La chispa entre Shakira y Piqué saltó en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y desde entonces no se han separado. La pareja ha formado una bonita familia con dos niños, Milan y Sasha, los reyes de la casa y ojitos derechos de sus famosos papás, que también tienen su huequito en las canciones de su madre -recordemos Mi verdad con Maná, cuyo vídeo rodó en 2014 cuando estaba embarazada de Sasha-. Y es que es inevitable, la inspiración llega de lo que más se ama... ¿Saldrá la familia al completo en el vídeo?