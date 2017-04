El Servicio Secreto protege a la Primera Familia, pero no ayuda a cargar maletas ¡ni a las mujeres embarazadas! Lara Trump, la futura madre de su primer hijo de Eric Trump, fue retratada mientras salía de su penthouse custodiada por el Servicio Secreto

Hace menos de un mes Eric, el hijo mayor del Presidente, y su esposa Lara Trump confirmaron la espera de su primer hijo. “Nos confirmaron la noticia el mismo día de mi cumpleaños, lo cual es genial”, contó el empresario de 33 años a la revista People. Lara, también de 33 años de edad, también se mostró muy feliz: “Siempre quise ser mamá. Eric será un padre asombroso. Nuestros sobrinos y sobrinas lo aman, es el tío ‘cool’. Digamos que ha visto Frozen muchas veces”.

Ayer Lara fue retratada mientras salía de su lujoso penthouse en Manhattan. Iba ustodiada por dos miembros del famoso Servicio Secreto, la agencia que se encarga de proteger a la Primera Familia de Estados Unidos. Aunque la esposa de Eric atraviesa por su segundo trimestre, los guardias de Lara no cargaron sus maletas, pues su entrenamiento exige que vigilen la seguridad de quienes protegen, no su comodidad.

El hijo de Lara y Eric será el noveno nieto de Donald Trump. Donald Jr. ha procreado cinco hijos con Vanessa, su esposa, e Ivanka, junto con Jared Kushner, es madre de tres: Arabella Rose, Joseph Frederick y Theodore James.

La revista ¡HOLA! conversó en exclusiva con Lara para conocer un poco más cómo es su vida, los retos que enfrenta como un miembro de la familia Trump y su historia de amor. Ella ha sido protagonista de un verdadero cuento de hadas, pues conoció a Eric hace nueve años en Nueva York, cuando ella salía con sus amigas y él con sus amigos.

"Lo primero que me llamó la atención de él fue su altura, un plus definitivo para alguien como yo, que mido 1,80. Cuando nos conocimos, ni siquiera sabía su apellido. Nunca se me pasó por la mente que nuestra familia llegaría donde está hoy. Es increíble".

