María Arias presenta a su hija entre recuerdos de su novio, José Fernández

Superar la pérdida de José Fernández no ha sido nada fácil para su familia. Su madre y tías aún no logran encontrar el consuelo que su trágica y repentina muerte les arrebató. Así como ellas, su novia María Arias espera que con el tiempo las heridas logren sanar aunque su recuerdo jamás se borrará de su mente y corazón. En medio de ese torbellino de emociones, hay una luz de esperanza que trajo el nacimiento de Penelope, hija del fallecido beisbolista de los Miami Marlins, quien llegó al mundo cinco meses después de que su padre perdiera la vida junto a dos amigos en un accidente en bote.

Nostálgica, pero feliz de haberse convertido en mamá, María Arias presentó al mundo a su hija, una linda niña de poco más de un mes de nacida. En una entrevista que concedió para People, la nueva mamá asegura que la ausencia de su novio es muy fuerte. Después de enterarse del accidente en el que José perdió la vida, María estuvo presente en los funerales, días en los que se sintió muy confusa pues también lidiaba con el embarazo. "Fue algo muy robótico. Todo lo que quería era encerrarme en nuestra habitación y estar sola", recuerda.

El día del nacimiento de Penélope estuvo lleno de emociones. "Maritza (mamá de José) estaba ahí, sujetando una de mis piernas y mi mamá la otra. Todos estábamos llorando", contó. A pesar de la repentina pérdida de su novio, María encontró la forma de sentirse acompañada por él en el momento en el que dio a luz a su hija. "Tengo una prenda suya que uso para dormir desde que él murió y la llevé conmigo. La tuve alrededor de mi cuello todo el tiempo. Cuando me entregaron a la niña, fue como si los dos la hubiéramos recibido", agregó.

