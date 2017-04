¡Gracias! La conmovedora carta de agradecimiento de una chica a su papá por criarla solo

Tiana era solo una niña de 9 años, cuando su mamá perdió la batalla contra el cáncer de pulmón. Esto significaría que su papá, Glenn, tendría que poner manos a la obra y cuidar de aquella niña por sí solo. Por supuesto, esto significó que muchos momentos madre e hija, se convirtieran en una aventura para Glenn, que tuvo que convertirse en experto en cosas de chicas. Han pasado 14 años desde entonces y una actividad de lo más mundana ha inspirado a Tiana a darle las gracias a su papá.

Todo comenzó cuando la chica fue al súper a comprar productos de belleza femenina. En el pasillo escuchó a una niña y a su mamá hablando sobre afeitarse las piernas. Era la primera vez que la niña tenía que enfrentarse a este reto y la paciente mamá le explicaba los detalles. “Sentí un nudo en el estómago, el que normalmente siento cuando veo a una mamá y una hija haciendo cosas así. No puedo evitarlo. Pensarías que después de 14 años sin la mía, ver a alguien con su mamá no me haría sentir triste o celosa, pero sí lo hace”, comienza el texto que Tiana compartió en su cuenta de Facebook.

“Sin embargo, esta vez no pude evitar reírme. Nunca se me va a olvidar la cara de Gleen Sheehan cuando le dije que me quería rasurar las piernas. Era el verano después de que mi mamá había muerto y algunas niñas del campamento de verano se habían burlado de mis piernas peludas. Tenía 10 años. Me acuerdo de haber llegado con papá y haber tenido tanta pena de pedirle ayuda, pero, ¡él lo manejó como un campeón! Por un momento bajó la cabeza, después apagó la televisión, me llevó al baño, me dio un rastrillo, su crema de afeitar y me enseñó a hacerlo”, escribe divertirá la chica.

‘¿Y si hacemos un muñeco?’ No te pierdas a estas adorables bebés actuando una escena de Frozen

Él arriesgó su vida y su libertad por salvar a este osezno de morir en medio de la nada

“Papá, sé que no te lo he dicho lo suficiente, así que aquí está un GRACIAS público, por nunca, nunca, nuca haber sido demasiado hombre para ser mi mamá. Gracias por nunca haberte avergonzado de hacer cosas de niñas que tenías que hacer, gracias por nunca hacer vergonzoso el que te pidiera ayuda. Crecer sin una mamá es algo que obviamente nadie quiere, pero crecer contigo fue lo mejor. ¡Te amo, papá!”, termina este lindo mensaje.

Tiana ha explicado que quería rendir homenaje a su papá porque para ella los padres solteros son superhéroes.