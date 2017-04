Beyoncé, más enamorada que nunca de Jay-Z, celebra su aniversario de bodas con un tierno video Lleno de imágenes personales e inéditas, la cantante publicó un video para festejar que hace nueve años se casó con el amor de su vida

Este año, para Beyoncé, es uno de los más especiales de su vida personal. Además de la satisfacción que su carrera musical le ha dejado, en casa, la Queen Bey vive un verdadero sueño. La cantante está a la espera de la cigüeña, que en los próximos meses le llevará gemelos al hogar en el que vive junto a su esposo, Jay-Z, y su hija de siete años, Blue Ivy. Es durante esta dulce espera que coincide la fecha de su noveno aniversario de bodas y para celebrarlo publicó un tierno video con detalles familiares y momentos inéditos junto al amor de su vida.

En el clip, la cantante de 35 años comparte bellos recuerdos de su vida debajo del escenario, cuando ninguno de sus admiradores está presente y puede dedicarse al 100% a su relación de pareja. Viajes por el mundo, cenas románticas, vacaciones familiares, el momento en el que se hicieron tatuajes iguales y el primer embarazo son algunas de las tomas personales que la cantante hizo públicas con ese motivo tan especial.

Para ambientar esas bellas imágenes, la cantante no encontró una mejor canción que Die With You, tema que lanzó en 2015 justo para dedicárselo como regalo de aniversario a Jay-Z. Siempre apoyando a su esposo, la intérprete de Halo compartió el video en Tidal, la plataforma del rapero creada para compartir música con ganancias directas para los artistas.

En esta historia que lleva escribiéndose nueve años, también aparece Blue Ivy, primogénita de ambos que saca a relucir el lado más tierno y juguetón de Jay-Z. La pequeña de cinco años logró enternecer a todos cuando sale a cuadro besando la barriguita de mamá, en donde aún se encuentran sus hermanitos -o hermanitas- que llenarán aún más de amor el hogar de la cantante.

Beyoncé y Jay-Z empezaron a salir en 2002, pero los rumores de su relación sonaron hasta su presentación en Bonnie & Clyde 03 junto al cantante. Ambos fueron muy discretos con su romance al igual que con la boda. El 4 de abril de 2008, los dos cantantes se dieron el "sí, acepto" en París, Francia en una ceremonia bastante hermética. La pareja se convirtió en padres de Blue Ivy el 7 de enero de 2012, cinco meses después de que Beyoncé anunciara su embarazo sobre el escenario de los MTV Video Music Awards.