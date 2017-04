‘Fue muy divertido’, dice Dianne Bruce, la vecina que observó la protesta en contra de Ivanka Trump mientras bebía vino La vecina de Ivanka Trump generó mucha atención debido a que observó las protestas en contra de la hija del Presidente mientras bebía vino

Tener a Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, de vecinos ha sido “perturbador” para algunos de los residentes de Kalorama, la zona más exclusiva de Washington D.C. La culpa no es de la hija del Presidente directamente, sino del Servicio Secreto, la escolta que los protege 24 horas al día. Debido a que su equipo de seguridad genera más ruido y tráfico que el resto de los habitantes, algunos vecinos de la famosa pareja se han quejado no solo con los representantes del Servicio Secreto, sino hasta con el alcalde de la ciudad.

Esta podría ser la razón por la cual Dianne Bruce, una vecina de los Trump, se convirtió en toda una sensación el sábado pasado. Tras ver que un grupo de manifestantes se reunieron afuera de la casa de Ivanka, Dianne, quien ha vivido en el barrio por más de 20 años, salió muy sonriente a disfrutar de la trifulca. Con una copa de vino en mano y luciendo un lujoso abrigo de piel, la recaudadora de fondos contó a la revista People que todo lo que vio “fue muy divertido”.

“No puede resistirlo. En serio fue muy divertido. Me encanta ver cuando la gente se divierte y ellos agregaron cierto dinamismo a la vecindad”, contó Dianne, quien aclaró que realmente no planeo su atuendo. “Estaba un poco frió, así que entré a mi casa y me puse lo primero que encontré. Cero planeado”. Dianne rápidamente se convirtió en un éxito en las redes sociales, generando decenas de 'memes' y 'tweets' humorísticos debido a que también fue retratada con una copa de vino en su mano.

La manifestación duró aproximadamente 20 minutos, aseguró Bruce, quien quedó completamente fascinada: “Fue muy buen show, con excelentes bailarines. No tiraron basura y para las 9:30pm ya no había nadie”.

El mes pasado varios vecinos de los Trump contaron al diario The Washington Post que la llegada de los Trump había sido nociva para famoso barrio. Al principio, aseguró una vecina, se extendió una muy cordial bienvenida a los nuevos inquilinos. Rhona Friedman les envió una carta — que jamás fue contestada — y que decía “Bienvenidos a Kalorama. Al igual que nosotros, sabemos que les va a encantar”.

Rhona no se ofendió por la falta de una contestación (“seguramente están muy ocupados”), pero se enfadó con la hija del Presidente debido a que el Servicio Secreto empezó a inundar la colonia con vehículos y ruido. “Al ver que dos letreros de ‘No Estacionarse’ fueron instalados no enfrente la casa de los Trump, sino afuera de la residencia de Friedman, los vecinos perdieron la cordura”, reportó The Washington Post. “Empecé a gritar”, aseguró Rhona, quien rápidamente se quejó con representantes del Servicio Secreto y Muriel E. Bowser, alcalde del Distrito de Columbia.