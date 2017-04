Los actores fueron protagonistas de la novela Sortilegio, grabada en 2009 William Levy intentó conquistar el corazón de Jacky Bracamontes, pero un fuerte motivo se lo impidió La actriz contó que estaban saliendo, cuando él le dijo que no podían seguir más, pues su ex pareja estaba embarazada.

Hace más de ocho años, Jacky Bracamontes y William Levy compartieron créditos en la telenovela Sortilegio (2009). En ese entonces, se corrían fuertes rumores sobre la posibilidad de que ellos tuvieran un romance fuera de las cámaras. Aunque lo negaron en repetidas ocasiones, al fin la presentadora ha revelado lo que en realidad ocurrió entre ellos y los fuertes motivos por los que su amor no llegó a buen término. Bracamontes lanzó su libro autobiográfico La Pasarela de Mi Vida y en esta publicación habla sobre sus romances, así como los episodios más duros de su vida. Como un adelanto de lo que viene en el material, Jacky compartió con Primer Impacto (Univision) los detalles de su breve relación con el actor cubano.

Jacky reveló en entrevista con Jomari Goyzo que salió con William Levy, pero todo acabó porque él se convertiría en papá. Foto: Mezcalent.com

“Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’ por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba. Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo”, dijo la ex reina de belleza.

A pesar de que todo entre ambos iba de maravilla, un día William le dio una noticia que los alejó para siempre. Levy le contó a la actriz que su ex pareja, la también actriz Elizabeth Gutiérrez estaba esperando un bebé. “Jacky mi ex mujer está embarazada de mi segundo hijo”. William y Elizabeth dieron la bienvenida a Kailey Alexandra el 6 de marzo de 2010. Cuatro años antes, la pareja debutó por primera vez como papás con Christopher Alexander.

La actriz reveló que la infidelidad de Valentino Lanús le rompió el corazón. Foto: Getty Images

Ante tal escenario, Jacky decidió que lo mejor era alejarse del cubano y dejarlo seguir con su vida al lado de su familia. “Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?”, expresó Jacky. Pero éste no es el único desengaño amoroso que la actriz ha sufrido a lo largo de su vida. En La Pasarela de mi Vida también habla sobre el noviazgo que vivió con el también actor Valentino Lanús, quien le fue infiel. “Claro que me rompió el corazón. Yo fui capaz de meter las manos al fuego por él y después dije ¿cómo? A partir de ese momento decidí no meter las manos al fuego por nadie”, señaló.

Martín Fuentes es el gran amor de su vida y juntos tienen tres hermosas pequeñas. Foto: Getty Images

El corazón de la modelo recibió varias desiluciones, pero al fin llegó el amor de su vida: Martín Fuentes. En 2011 la pareja se casó en una espectacular boda en Guadalajara, Jalisco y tienen una linda familia formada por tres pequeñas: Jacqueline (2013), Carolina (2014) y Renata (2016).