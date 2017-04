En la gala Montblanc a beneficio de Unicef El día que Miguel Ángel Silvestre conoció a Carlota Casiraghi y Hugh Jackman 'Hace unos años tuve una novia que me decía que solo me cambiaría por Hugh Jackman. Hoy lo he entendido todo. ¡Qué caballero!, asegura el actor

El imponente edificio neoclásido de la Biblioteca Pública de Nueva York extendió su alfombra roja para recaudar fondos a beneficio de Unicef. La reconocida firma Montblanc organizó una velada en la que Carlota Casiraghi se convirtió en la anfitriona de excepción en una gala a la que acudió sin la compañía de su actual pareja, el productor de cine Dminitri Rassam, con el que la veíamos después en Nueva York, pero en la que coincidió con numerosas estrellas del celuloide, entre ellas Hugh Jackman, Diane Kruger o el español Miguel Ángel Silvestre.

VER GALERÍA

La bella Carlota deslumbró con un estilismo muy favorecedor de vestido de Giambattista Valli que combinó con unos salones de pulsera y, obviamente joyas de la firma. La hija de la princesa Carolina acaparó todas las miradas entre ellas la del guapísimo Hugh Jackman, que saludó con cariño a Carlota con un beso, de embajador a embajador. Ambos son embajadores mundiales de Montblanc y ya han coincidido en numerosas fiestas de la firma, entre ellas la celebrada el pasado mes de enero en Ginebra y donde coincidieron con la actriz española Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, amigos de la Familia monegasca.

Carlota Casiraghi y Macarena Gómez, juntas y muy bien acompañadas

VER GALERÍA

Además de Carlota Casiraghi y de Hugh Jackman, otros rostros conocidos se dejaron ver por esta fiesta exclusiva y llena de glamour. La it-girl Olivia Palermo, radiante de negro, llegó con su marido, Johannes Huebl, y posó junto a la actriz Diane Kruger, que se decantó por el mismo color un look de pantalón palazzo y top con escote en forma de corazón."❤ UNICEF & Montblanc ❤ Haciendo posible que muchos niños tengan la oportunidad de aprender y escribir”, compartió Olivia Palermo en Instagram.

VER GALERÍA

Pero si hubo una presencia que despertó cierto interés fue la de Miguel Ángel Silvestre. El actor español, con gran proyección fuera de nuestras fronteras gracias a la series Sense8 y Narcos, se mostró encantado de asistir a esta fiesta y así nos lo hizo saber a través de sus redes sociales. "@unicef y @montblanc se unen para un mundo mejor. Muy agradecido de poder formar parte de este proyecto". Silvestre no quiso perder la ocasión de conocer a Carlota Casiraghi y saludar a Hugh Jackman. "Hace unos años tuve una novia que me decía que solo me cambiaría por Hugh Jackman @thehughjackman Hoy lo he entendido todo! Qué caballero, qué gentleman!", confesó el actor al que vimos conversando con Jackman animadamente durante la celebración. Y es Miguel Ángel Silvestre parece haberse convertido en uno de los rostros españoles más cotizados en Hollywood y es habitual verle codearse con grandes estrellas internacionales y en esta ocasión hasta con la realeza.