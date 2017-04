Joao, hijo de Juan Gabriel, no confía en su hermano Iván Aguilera: 'No es una persona sincera' Los hijos legítimos de Juan Gabriel, Joao y Luis Alberto Aguilera, se encuentran en medio de una batalla legal para exigir parte de la herencia del cantante

Los acuerdos legales entre los hijos de Juan Gabriel parecen estar muy lejanos. A principios de marzo Joao y Luis Alberto Aguilera presentaron una demanda en la Corte de Familia de Miami con el fin de invalidar el testamento del Divo de Juárez. Ambos chicos, que revelaron quién era su padre semanas después de la muerte del cantante, están dispuestos a luchar por el reconocimiento y la herencia que les corresponde, aunque la batalla legal les evite llevar una relación cordial con su hermano Iván Aguilera, heredero universal de Juan Gabriel.

VER GALERÍA

La situación se torna más distante a juzgar por la entrevista que Univisión le realizó a Joao, de 24 años de edad, cuya percepción de Iván Aguilera es que es una persona "doble cara". Firme y listo para enfrentar en la Corte a Iván, y así obtener los derechos que exige como hijo biológico, Joao y su mamá Chelito, platicaron con Tanya Charry, para enviar un mensaje muy claro a su hermano. "Quiero que se haga justicia, que se aclare lo que pasó el día que falleció, la cremación y los movimientos que han hecho y el supuesto testamento", expresa.

Desde el 28 de agosto del año pasado, día en que falleció Juan Gabriel, Joao ha tenido muchas dudas que cada vez se hacen más grandes. "Supe que algo estaba mal porque han estado haciendo muchos movimientos en secreto. Yo sólo quería estar con mi papá y despedirme. No pude hacer nada de eso", cuenta uno de los tres hijos que han descubierto su personalidad después de la muerte del cantante.

VER GALERÍA

Joao asegura que el acercamiento que Iván tuvo con él no ha sido directo ni amable pues sólo se comunica a través de los abogados. "Dicen que yo no soy nadie y que tengo que pagar los gastos legales", revela. Además, el joven contó que el heredero universal sí sabía de su existencia, pero que prefiere mantener todo en secreto porque "no le conviene que se sepa la verdad". Según explica Joao, Iván Aguilera, no es hijo de Juan Gabriel bajo ninguna modalidad. "Él es doble cara, esconde muchas cosas y no es una persona sincera", dijo mientras aseguraba que ya ha vendido varias propiedades del cantante.

A pesar de los deseos de su padre por mantener en un bajo perfil, el nombre de Joao Aguilera se hizo conocido a finales de 2016, cuando ofreció una entrevista y pruebas a la misma televisora para comprobar que Juan Gabriel fue su papá. En enero, Joao mostró una prueba de ADN con una coincidencia del 99.95% con la de Pablo Aguilera, hermano del fallecido cantante.

"Tal vez yo era un secreto para la prensa pero nunca fui un secreto en la vida de mi papá. Yo creo que él me quiso cuidar de varias personas y situaciones y hoy lo comprendo más. Ya sé por qué lo decidió así", explica un poco abatido por la situación legal en la que se encuentra.

- Luis Alberto Aguilera hereda el talento de su papá, Juan Gabriel, y debuta como cantante

- Juan Gabriel pidió ser cremado porque ser expuesto en las redes sociales “era su mayor preocupación”

VER GALERÍA

Así como Joao, Luis Alberto Aguilera, de 26 años, también reveló al mundo la verdadera identidad de su padre: Juan Gabriel. Ahora, ambos hermanos están unidos para exigir que se invalide el testamento y están representados por un grupo de cinco abogados que luchan por los derechos de los dos chicos. Además, según reveló la madre de Joao, el testamento que Iván tiene "es falso".

Como una sorpresa extra, Claudia Gabriela, una cantante de 42 años de edad, recién hizo pública su prueba de ADN en la que coincide al 99.9% como hija del Divo de Juárez.