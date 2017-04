Vecina se hace famosa por observar una protesta en contra de Ivanka Trump mientras bebe una copa de vino Algunos vecinos de Ivanka Trump dejaron claro que la presencia de la hija del Presidente no es de su agrado, pues el Servicio Secreto sigue creando demasiado tráfico y ruido

El sábado pasado decenas de manifestantes se reunieron afuera del hogar de Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner. La casa, ubicada en la exclusiva zona de Kalorama que es habitada por las familias más influyentes de Washington D.C. (los Obama comparten la misma colonia), se vio rodeada por decenas de miembros de la comunidad LGBTQ. Según reportó la revista People, la protesta se llevó a cabo “para dejar claro que nuestras comunidades son importantes”.

Al parecer, nadie disfrutó más de la manifestación que Dianne Bruce, una vecina de Ivanka a quien se le retrató muy sonriente mientras observaba la trifulca con una copa de vino en su mano. Dicha vecina, quien también salió luciendo un lujoso abrigo de piel, rápidamente se convirtió en un éxito en las redes sociales, generando decenas de 'memes' y 'tweets' humorísticos.

Aquel comportamiento sorprenderá a pocos ya que el mes pasado varios vecinos de los Trump contaron al diario The Washington Post que la llegada de Ivanka y su familia ha sido nociva para famoso barrio. Al principio, contó una vecina, se extendió una muy cordial bienvenida a los nuevos inquilinos. Fue Rhona Friedman quien les envió una carta — que jamás fue contestada — y la cual decía “Bienvenidos a Kalorama. Al igual que nosotros, sabemos que les va a encantar”.

Rhona no se ofendió por la falta de una respuesta (“seguramente están muy ocupados”), pero se enfadó con la hija del Presidente debido a que el Servicio Secreto empezó a inundar la colonia con vehículos y ruido. “Al ver que dos letreros de ‘No Estacionarse’ fueron instalados no enfrente la casa de los Trump, sino afuera de la residencia de Friedman, los vecinos perdieron la cordura”, reportó The Washington Post. “Empecé a gritar”, aseguró Rhona, quien rápidamente se quejó con representantes del Servicio Secreto y Muriel E. Bowser, alcalde del Distrito de Columbia.

Por algunas de estas razones es muy probable que Dianne Bruce se cuente entre los vecinos que no están 100% contentos con la llegada de Ivanka y su familia, quienes no confirmaron si estaban en casa el sábado pasado.