¿Formará Vanessa Kirby parte del historial amoroso de Tom Cruise? El actor ha estado casado tres veces con celebridades

A cinco años de su separación con Katie Holmes, parece que Tom Cruise ha logrado superar la Misión Imposible del amor y le ha dado una nueva oportunidad a su corazón. Según Daily Mail hay fuertes rumores que vinculan sentimentalmente al actor de 54 años con la actriz Vanessa Kirby, de 28. Su nombre podrá no serte familiar, pero quizá su rostro sí. La joven interpreta a la princesa Margarita en la exitosa serie The Crown, de Netflix. Según medios como el tabloide ingés, Tom habría quedado impresionado con el talento de Vanessa y habría pedido a los productores de Misión Imposible que la incluyeran en la sexta película de la franquicia. La química entre ambos fue tan buena, que la han llevado a un plano más íntimo y han comenzado a salir, sin embargo ninguno de los dos ha confirmado esos rumores.

Kirby, de 28 años, podría ser la nueva pareja del actor.

¿Será posible que Tom haya recuperado la ilusión del amor? Lo cierto, es que es uno de los galanes maduros de Hollywood más cotizados y con su encanto, quizá haya logrado conquistar el corazón de la joven Vanessa. A lo largo de su trayectoria artística, Cruise ha sido vinculado con varias famosas como Melissa Gilbert, Heather Locklear, Rebecca de Monray, Cher y Diane Lane. Tras una fama de seductor, Thomas Cruise Mapother -nombre real del histrión- finalmente dio a su primer 'sí quiero' en 1987 con la también actriz Mimi Rogers. Tres años después del enlace, dieron por terminada su relación.

Mimi Rogers fue la primera que lo llevó al altar.

Poco le duró a Tom la soltería, pues en el rodaje de Days of Thunder conoció a Nicole Kidman y se casaron en diciembre de 1990, al poco tiempo de estar saliendo. Parecía que las cosas entre ellos marchaban bien, tanto que decidieron adoptar dos niños: Isabella (1992) y Connor (1995). Tras casi 11 años de matrimonio, se divorciaron. "Yo fui muy afortunada por que a los 22 años conocí a alguien que me fascinaba, que me impresionaba y que podía mantenerme interesada. Cuando audicioné para la película recuerdo que Tom fue uno de los que se levantó para darme la mano y en ese momento sentía electricidad dentro de mi", dijo Kidman en una entrevista para la BBC, refiriéndose al momento exacto en el que conoció a Tom.

Con Nicole Kidman adoptó Isabella y Connor.

Tras su segundo divorcio, Tom reencontró el amor con Penélope Cruz, a quien conoció en la filmación de la película Vanilla Sky. Eran la pareja de ensueño y todo indicaba que la española podría ser la siguiente señora de Cruise, sin embargo en 2004 dieron por terminada su relación de manera amistosa.

Tom Cruise y Penélope Cruz fueron una de las parejas más populares en los primeros años del 2000.

Dos años después de ese noviazgo, Tom conoció a la que se convertiría en su tercera esposa. En el casting para buscar a su coprotagonista para Misión Imposible III, el actor se econtró con Katie Holmes. La primera vez que se dejaron ver juntos fue en abril de 2005, en Roma, durante una entrega de premios. Meses después, se comprometieron y Tom se declaró perdidamente enamorado de Katie. ¿Quién no recuerda el extraño momento en el que saltó en el sofá de Oprah Winfrey? En plena transmisión del show, la presentadora le preguntó sobre la mujer de su vida y Tom reaccionó de la forma más impulsiva posible, dejando ese momento para el recuerdo.

Esta fotografía fue una de las últimas de la pareja. Fue tomada en la alfombra de la fiesta de Vanity Fair en 2012.

La historia de amor prosperó, pues en abril 2006 nació su primera hija biológica, Suri Cruise. Siete meses después de haberse convertido en padres, la pareja se casó en el castillo Odescalchi, a unas millas de Roma, Italia. Seis años después de esa fabulosa celebración, Katie presentó la demanda de divorcio, alegando diferencias irreconciliables.

Katie vive en Nueva York con Suri, quien está por cumplir 11 años el próximo 18 de abril.

A dos semanas del anuncio de su separación, la ex pareja llegó a un acuerdo y lanzaron un comunicado conjunto. "Estamos comprometidos a trabajar juntos como padres para lograr lo mejor para nuestra hija Suri. Queremos mantener los asuntos que afectan a nuestra familia de manera privada y expresamos mutuamente nuestro respeto por cada una de nuestras respectivas creencias, a la vez que nos apoyamos mutuamente en nuestros roles como padres". Katie se mudó a Nueva York con su hija y se quedó con la custodia completa de la niña. En tanto, acordaron que Tom podría hacerle las visitas que quisiera, sin embargo, se sabe que el actor no pasa mucho tiempo con la menor de sus tres hijos.