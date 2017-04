Ricky Martin pospone su boda con Jwan Yosef Anteriormente el cantante boricua declaró sus intenciones de casarse en junio, pero ya no será así

Hace menos de dos meses que Ricky Martin, de 45 años de edad, contó al locutor Andy Cohen que pensaba casarse con Jwan Yosef, el artista sirio-sueco de 32. “La fiesta va a ser a lo grande. Pienso hacer mucho ruido; boda de tres días”, aseguró en aquel entonces el astro boricua. Pero según el sitio E! Entertainment, los planes del intérprete de Living la vida loca han cambiado debido a que tiene conciertos agendados hasta septiembre. Por esa razón, Ricky ha decidido aplazar la fecha de su boda, los cuales piensa retomar después de cumplir con sus obligaciones profesionales.

El noviembre del año pasado Ricky Martin confesó a Ellen DeGeneres que se había comprometido con Jwan. "Es un artista conceptual y yo soy coleccionista. Empecé a buscar y vi sus obras y me volví loco, porque realmente me gusta mucho lo que hace, es muy original, y contacté con él", explicó el cantante puertorriqueño. "Y luego le coleccionaste a él", bromeó Ellen, provocando la risa del cantante y el aplauso del público.

Mientras hablaba con Andy Cohen, Ricky también reveló que nadie le presentó a su prometido, sino que él mismo lo encontró por medio de Instagram: “Si seleccionas la pestaña de ‘arte’ en la aplicación te muestra varias cosas”, detalló el padre de Valentino y Matteo, quien después de encontrarse con el perfil de Jwan decidió escribirle directamente. “No escuché su voz hasta los 6 meses de habernos conocido. Platicamos de arte y de cosas cero sexy — en serio, de nada [sexy]”, contó Ricky entre risas. “Luego viaje a Londres y finalmente nos conocimos”.

En su charla con Ellen, Ricky contó que se puso muy nervioso al proponerle a Jwan: "Yo se lo propuse. Estaba muy nervioso pero me puse de rodillas y saqué no una caja, sino una pequeña bolsa de terciopelo", explicó el astro de la música. "En lugar de decir '¿Quieres casarte conmigo?', le dije: 'Tengo algo para tí'. Después le dije que quería pasar el resto de mi vida con él y me dijo: '¿Cuál es la pregunta?'", contó Ricky sin poder contener la risa. "Fue muy bonito... y media hora después le pregunté: 'Espera, ¿me has dicho que sí?'. Y sí, dijo que sí".