Thalía se suma a la moda del pelo rosado, ¿qué tal le queda? La cantante compartió varias fotografías en las que luce un tono rubio con puntas rosadas

Los toques de la primavera ya se notan por todos lados. Además del clima cálido y las flores en los jardines, las tendencias de moda empiezan a dejar atrás los tonos oscuros para dar paso a los colores pastel y llenos de vida que caracterizan esta época del año. A Thalía estos colores le llamaron la atención y, por un momento, se dejó ver con un look en su pelo completamente distinto al que siempre ha llevado.

La esposa de Tommy Mottola compartió con sus seguidores una mini galería en donde su melena destaca por las puntas en tono rosa pastel que combinó con un rubio cenizo en el medio mientras que las raíces permanecían castañas. "Finalmente tuve el valor y la valentía de hacerlo", explicó la cantante al lado de las fotografías en donde se ve con su nueva imagen, a las que agregó: "¡Tenía tantas ganas de hacer esto!".

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos de sus fans la elogiaban por lo bien que se veía con el estilo pop, otros opinaron que a sus 45 años no es un look que le quede a la perfección.

Después de leer las opiniones de sus seguidores, la intérprete de Amor a la mexicana volvió a las redes sociales para compartir los divertidos memes que sus fans crearon con su imagen de tonos pastel. Además de los montajes, Thalía reveló que en realidad no se había teñido el pelo y que todo se tratada de una broma por el 1 de abril. "Nunca es demasiado tarde para el famoso April Fools".

El extremo cambio de look parecía real después de haberla visto pasar por tonos entre castaño, rojizo e incluso rubio. La cantante también destaca por ser muy juguetona y bromista, en especial en sus redes sociales, medio por el que interactúa directamente con sus admiradores quienes le demuestran su apoyo en todo momento y no temen decirle la verdad si es que hace algo que no les agrada.