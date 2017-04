FOTOS: Jennifer López, su madre y Alex Rodríguez salen a pasear Fuera de esconder su relación, J-Lo y A-Rod salieron a dar un paseo con Guadalupe, la mamá de Jennifer

Su romance salió a la luz a principios del mes de marzo y ahora, casi un mes después, Jennifer López y Alex Rodríguez ya muestran su relación sin tapujos. Este fin de semana ha estado lleno de planes para la pareja, que estuvo almorzando en uno de los restaurantes más conocidos de Manhattan y también dando un paseo con Guadalpue, la madre de Jennifer. Una muestra más de que avanzan con paso firme, ya que cuando la familia está implicada es un buen síntoma. Aparte de conocer al nuevo novio de su hija, J-Lo también se ha encontrado con la familia del deportista, concretamente con sus hermanas que se han referido a ella como su "cuñis".

A-Rod, en unas recientes declaraciones y por primera vez, confirmó su noviazgo. “Es obvio”, respondió rotundo en el programa The View, a la pregunta de si están juntos. “Estamos en un buen momento, es una chica increíble y uno de los seres humanos más inteligentes que he conocido. Además de una madre increíble” contó el jugador. No tuvo más que piropos para la intérprete, toda una declaración de amor y admiración hacia ella, sin duda. “Es una persona muy, muy sencilla. Ama a la familia. Es una hermana genial, una hija genial” apuntó.

Con cierto humor, también confensó una de las cosas que más le gustan a Jennifer: comer entre horas. Contó que entre sus caprichos están el helado y las galletas de chocolate, un secreto más de la Diva del Bronx. “Me matará si digo demasiado” bromeó Álex, tras hablar de ello.

El pasado 10 de marzo la cantante viajó a Miami junto a sus mellizos y después la pareja se subió a un avión privado que les llevó hasta Marsh Harbor, localidad situada en las Bahamas. Una vez ahí, se hospedaron en el exclusivo resort Bakers Bay Golf & Club, que cuenta con lujosas villas y bungalows con playa privada. Ya en las Bahamas, J-Lo pareció dar el primer reconocimiento público de su romance tras publicar una imagen de ambos en Instagram, misma que borró poco después.