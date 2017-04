Pepe Aguilar sobre su hijo mayor, José Emiliano: ‘Yo creo en mi hijo, él no es un delincuente’

Por un hijo, un padre es capaz de cualquier cosa, y más si éste se ha metido en aprietos. Ante las cámaras, el cantante Pepe Aguilar habló sobre la situación de su hijo mayor José Emiliano, quien fue detenido a mediados de marzo al intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos con cuatro personas escondidas en la cajuela de su vehículo. El pasado viernes se reveló la detención del joven y horas después, el muchacho de 25 años quedó libre bajo fianza. A través de la cuenta de Instagram del programa El Gordo y la Flaca (Univision), Pepe dijo que su familia está más unida que nunca para que José Emiliano salga adelante y recalcó que él cree en la inocencia de su hijo.

VER GALERÍA El cantante aseguró que toda su familia apoya a José Emiliano. Foto: Getty Images

“Quiero dejar bien claro la postura de familia es de 100 por ciento solidaridad con Emiliano. Uno se equivoca en la vida y eso no significa que no vamos a apoyarlo en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. No estoy ocultando nada, no sé nada, yo no hice nada… Simplemente no voy a hablar de la vida de otro ser humano, que es un hombre de 25 años de edad que tiene sus responsabilidades…Él sabrá que quiere decir o no de su vida”, señaló en un mensaje dividido en dos partes.

(Segunda Parte) @pepeaguilar_oficial reacciona ante el arresto de su hijo #Emiliano A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Apr 1, 2017 at 7:52pm PDT

El intérprete de Prometiste detalló lo delicada que es la situación legal de su hijo, ya que es ciudadano estadounidense. “Definitivamente es una situación difícil mi hijo es ciudadano americano es mayor de edad y será juzgado en Estados Unidos y llevará un juicio donde será encontrado culpable o inocente como cualquier ciudadano”. El ganador del GRAMMY concluyó su mensaje reiterando toda su solidaridad hacia su hijo mayor: “Como padre apoyo a mi hijo y toda mi familia, incondicionalmente. Yo creo en mi hijo, mi hijo no es un delincuente y seguramente así lo probaría él en su juicio”.

(Primera Parte) @pepeaguilar_oficial reacciona ante el arresto de su hijo #Emiliano A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Apr 1, 2017 at 7:51pm PDT

La semana pasada salió a la luz que le hijo mayor del intérprete había sido detenido a mediados de marzo. La detención de realizó entre Tijuana y San Ysidro, cuando una unidad detectó una carga sospechosa en la cajuela del automóvil de José Emiliano. Al hacer la revisión pertinente, se hallaron cuatro personas: dos hombres y dos mujeres de origen chino, que intentaban entrar de forma ilegal a Estados Unidos. Luego de pagar una fianza de $15 mil dólares, el hijo de Pepe quedó libre, pero según detalla El Universal, no podrá viajar a México por un buen tiempo y en los próximos días irá a juicio.

Pepe y su hijo mayor, José Emiliano. Foto: Instagram Pepe Aguilar

José Emiliano Aguilar es hijo de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, con quien tuvo una relación hace años. En segundas nupcias, Pepe se casó con Anelíz, y con ella procreó tres hijos: Anelíz Aguilar, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar. Los dos hijos más chicos del intérprete siguen los pasos de su padre y de su abuelo, don Antonio Aguilar.