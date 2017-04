La adorable niña que al comprar una muñeca dio una gran lección de vida

Son los pequeños momentos los que dan las lecciones más grandes. Lo mejor es cuando quien da la lección más importante es una niña pequeña que lo único que quería era comprar una muñequita para jugar. Con toda su inocencia, la adorable Sophia le enseñó a una vendedora de una tienda, que ante los ojos de un niño no hay diferencias de color o de raza, sino que todos somos más parecidos de lo que imaginamos.

Ha sido la mamá de Sophia quien ha compartido esta anécdota que ha enternecido a las redes sociales. “Nick y yo le dijimos a Sophia que lograba un mes de entrenamiento de baño, ella podía escoger un regalo especial. Ella, por supuesto, eligió una muleca. La obsesión es real. Mientras estábamos pagando, la cajera le preguntó a Sophia si iba a ir a una fiesta de cumpleaños. Las dos la vimos sin entenderle. Ella señaló la muñeca y le preguntó a Sophia si la había escogido para una amiga. Sophia siguió viéndola sin entenderle, así que le dije a la cajera que se trataba de un premio porque aprendió a ir al baño”, comienza la narración de la mamá.

“La mujer me vio sin entender y volteó con Sophia y le preguntó: ‘¿Estás segura que quieres esta muñeca, cariño?’ Sophia por fin quiso hablar y le dijo, ‘Sí, ¡por favor!’. La cajera contestó: ‘Pero ella no se ve como tú. Tenemos muchas muñecas que se parecen más a ti’. Inmediatamente me enojé pero antes de que pudiera decir algo, Sophia le respondió: ‘Sí se parece. Ella es doctora como yo. Y yo soy una niña linda y ella es una niña linda. ¿Ves su pelo bonito? ¿Ves su estetoscopio?’ Afortunadamente, la cajera decidió dejarlo ir y solo contestó, ‘Oh, qué linda’”.

Esta niñita le enseñó a un policía que siempre es bueno hacer un nuevo amigo

Él llevaba varios días en coma, pero la visita de su perrita al hospital logró revivir la esperanza

Para cerrar con este penoso encuentro, la mamá de Sophia hizo una importante reflexión. “Esta experiencia ha confirmado lo que pienso de que no nacemos con la idea de que el color importe. La piel viene en diferentes colores, tal como el pelo y los ojos y cada tono es hermoso”, finalizó el post de Facebook que viene acompañado de una linda imagen de Sophia y su muñeca.