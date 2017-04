La versión 'mini' (¡y más tierna!) de Ed Sheeran revoluciona las redes sociales La pequeña Isla Walton, de dos añitos, es un clon idéntico del artista británico, ¿no te parece?

El parecido es tan sorprendente que hasta el propio Ed Sheeran ha tenido que desmentir que sea hija suya. Y es que esta foto de la pequeña Isla Walton, de dos añitos, ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales, que se han quedado sin palabras al ver lo idénticos que son físicamente. El artista británico, conocido por su caracterísitico cabello pelirrojo, acudió al programa Good Morning Britain para conceder una entrevista y cuando le hablaron del tema no podía parar de reír, además de repetir: "¡No es mía! Es una locura las cosas que se hacen virales", aseguró el intérprete del éxito Shape of You mientras miraba la foto de la bebé. Y es que no solo se parece en el pelo, sino que también en los ojos, la piel clara, los labios, la forma de la cara... ¡es increíble!

Stacey, la tía de la niña que precisamente fue la encargada de compartir esta entrañable foto con sus seguidores aunque han sido las redes sociales las que se han encargado de que la imagen de la vuelta al mundo, aseguró al diario británico The Sun que mucha gente había comentado que son iguales. "Me dejaron muchos comentarios diciendo que era una 'mini Ed' y yo la llamo 'baby Sheeran', dijo. "Le encanta su música, intenta seguir las canciones y tiene un baile", añadió.

Durante su entrevista con el presentador Richard Arnold, Sheeran confesó que le gustaría ser padre. Eso sí, en un futuro ya que ahora mismo parece que es algo inviable debido a su apretada agenda. "No quiero estar de gira cuando tenga hijos", dijo Ed, que desde hace un año y medio está feliz al lado de Cherry Seaborn, a la que conoció durante sus años de colegio en la Thomas Mills High School, en Suffolk, aunque no volvieron a retomar el contacto hasta 2015.