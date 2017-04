La actriz Marla Maples estuvo casada con Donald Trump de 1993 a 1996 Marla Maples comparte foto con su ex hijastra, Ivanka Trump, quien ha admitido que no son cercanas La hija mayor de Donald Trump sí mantiene una buena relación con su media hermana, Tiffany, mas no con la madre de ésta.

La segunda ex esposa del presidente Donald Trump usó sus redes sociales para compartir una fotografía del baúl de los recuerdos. En la imagen, Marla Maples aparece jugando un partido baloncesto al lado de su hijastra, Ivanka Trump -quien admitió en una entrevista con People que no son cercanas-. La foto es de 1997, cuando la hija mayor del mandatario de los Estados Unidos tenía 15 años de edad. Ambas lucen jerseys azul marino y un look muy deportivo.

VER GALERÍA Marla Maples y Donald Trump estuvieron casados de 1993 a 1999. Foto: Getty Images

La imagen fue publicada en una cuenta de Instagram de fanáticos de Ivanka, y al verla, Marla la consideró como linda y decidió replicarla en su cuenta. La también socialité explicó que para ella había sido “algo muy especial” que su hijastra se uniera a ella para jugar un partido benéfico para recaudar fondos en aquél entonces. “Fui requerida para entrenar al equipo de estrellas, pues sólo había chicos jugando y pregunté si podía jugar e integrar a algunas niñas al equipo”, escribió refiriéndose al tercer juego anual de la Shooting Gallery en colegio Hunter. “Fui muy feliz de que Ivanka se uniera #MomentosEspeciales #MiDeporteFavoritoparaJugar”. Y agregó: “Y sí, estaba atravesando mi etapa de ‘no puedo ser una rubia’”, indicó acerca de su look, donde lució una melena castaña.

VER GALERÍA Marla Maples con Ivanka Trump hace años en un partido de baloncesto. Foto: Instagram Marla Maples

Marla tiene bien presentes sus recuerdos con la hija mayor del actual presidente, mientras que ella dijo el año pasado que ambas no eran muy cercanas. “(Marla) pasa mucho tiempo fuera de California, realmente mi relación en con Tiffany”, dijo la Primera Hija. Marla comenzó a salir con Donald Trump a principios de la década de los noventa, cuando él todavía estaba casado con la mamá de Ivanka, la ex modelo Ivana Trump.

VER GALERÍA Ivanka tiene una buena relación con su media hermana, Tiffany. Foto: Instagram Marla Maples

Tras quedar divorciado de Ivana -madre de sus tres hijos mayores-, Donald Trump se casó por segunda ocasión con Marla Maples en 1993. Dos meses después de su fabulosa boda, se convirtieron en padres de Tiffany Ariana Trump. Tras seis años de matrimonio, Marla y Donald se divorciaron en 1999. Aunque Ivanka no tiene una relación cercana con su ex madrastra, adora a su hermana mejor, Tiffany, de 22 años. “He estado muy cerca de Tiffany toda su vida, realmente la amo. Ahora que vive en Nueva York, vendrá con nosotros a nuestra casa de descanso los fines de semana. Es una buena persona”, dijo en la Convención Republicana en julio pasado.