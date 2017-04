Victoria Beckham presume sus dotes de actriz en 'Carpool Karaoke' No sólo tiene talento para cantar y buen ojo para la moda, la esposa de David Beckham sabe cómo actuar y hacer reír al público

Detrás de la pose seria y glamourosa que Victoria Beckham muestra cada vez que está frente a un fotógrafo, existe un lado muy divertido que todo aquel que ha convivido con ella conoce. Con un especial sentido del humor, la esposa de David Beckham es la nueva personalidad en unirse a la lista de invitados de James Corden en su ya famoso segmento Carpool Karaoke, por donde han pasado personalidades como Selena Gomez, Britney Spears, Sir Elton Jon y Mariah Carey.

VER GALERÍA

La mamá de Brooklin Beckham dio un fresco giro al sketch que próximamente se transmitirá por televisión e hizo su propia versión de la película de la década de los ochenta, Mannequin, protagonizada por Kim Catrall. En la historia, Jonathan Swtcher -Andrew Mccarthy- es el único que puede ver a una maniquí como persona real, una trama de la que Beckham y James Corden hicieron su propio tráiler.

"Ella era un maniquí que cambió la vida de este chico para siempre", se puede escuchar en el video en el que ambos ríen, bailan y cantan. En tono de broma, el narrador continúa: "El mundo no podía entender su amor. De verdad, no podían entender su amor. No, de verdad, no lo entendían...". Victoria le explica que se siente sola y quiere estar con más maniquíes. James le promete que la llevará y pasa por una serie de aventuras menores para cumplir su promesa.

VER GALERÍA

Mientras James lleva a Victoria a reunirse con sus amigas, ambos empiezan a cantar el éxito de 1997 de las Spice Girls, Spice Up Your Life. Como parte de su cómico tráiler, un hombre que pasa al lado en su auto se detiene y nota que James está cantando y platicando con un maniquí. "Son Victoria Beckham y James Corden en el reboot que nadie pidió", se escucha al final del tráiler.

Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 31 de Mar de 2017 a la(s) 8:14 PDT

La visita de Victoria al segmento de James Corden no es una sorpresa. Un día ates, la diseñadora de moda publicó varias instantáneas y un par de videos sobre su aparición en el show. "Aún me estoy riendo", escribió al lado de una de sus fotografías, asegurando a sus seguidores que se divirtió mucho en este paso por la pantalla chica.