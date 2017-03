Mientras enfrenta una nueva demanda, Jennifer Lopez confirma su noviazgo con Alex Rodríguez Además de dejarse ver en público por las calles de Nueva York, el exbeisbolista habló por primera vez sobre su relación con la cantante

¡Se acabaron los rumores! Jennifer Lopez y Alex Rodríguez sí tienen una relación, el mismo deportista confirmó lo que desde hace semanas ya se especulaba y que HOLA! USA publicó a principios de mes. Feliz con su nueva relación, el exbeisbolista ademitió en el programa The View que sale con la cantante de 47 años. “Estamos teniendo un tiempo increíble. Ella es una chica maravillosa. Es uno de los seres humano más inteligentes que he conocido y es además una madre increíble", expresó sobre JLo.

VER GALERÍA

Cuando llega el amor, los problemas de trabajo parecen mínimos, incluso aquellos que suelen dar dolores de cabeza por lo complicados que resultan. Jennifer Lopez sabe exactamente cómo es eso, pues esta semana la cantante se enfrentó a una demanda por parte de la empresa Sidekick, que la acusa de haber usado sus productos sin cerrar el trato que tenían. Y aunque está preocupada por el caso, JLo deja a un lado esos inconvenientes para vivir el momento cuando se encuentra junto a su nueva pareja, el beisbolista Alex Rodríguez.

En su último show en Las vegas, Jennifer Lopez y sus bailarines mostraron una nueva coreografía para el tema All I Have. Sobre el escenario había 42 hoverboards personalizadas como parte de este espectáculo que agradó mucho al público que lo presenció. Desafortunadamente para los fans de la Diva del Bronx, esta podría ser la única ocasión en la que se presentaran con ese show, pues la empresa detrás de las ruedas no había dado por completo su permiso para que aparecieran en el espectáculo.

Según informa TMZ, la compañía y los productores de JLo tenían un contrato casi finalizado. Aunque la empresa no cobró nada de efectivo, prestaría su producto a cambio de menciones en las redes sociales de Jennifer una vez cada tres meses. Sin embargo, la cantante no cumplió con el trató y sólo hizo una publicación que después borró. Con la demanda pretenden recuperar los 54 mil 390 dólares que costaron las hoverboard, además de gastos extra.

VER GALERÍA

En medio de este torbellino legal, Jennifer Lopez no pierde la sonrisa mientras su relación con A-Rod avanza por buen camino. Este jueves, la cantante y el ex beisbolista fueron captados al sur de Central Park cuando se dirigían a comer. Ambos se veían felices degustando pasta y platillos del mar.

La cantante destacó por el bello vestido tejido en colores blanco y negro que combinó con botas arriba de la rodilla. El elegante look de Alex, conformado por un traje azul, fue el match perfecto para un outfit en pareja.

VER GALERÍA

- ¡Selena vive! A 22 años de su muerte, la reina del tex-mex continúa siendo un ícono de la música

- Juntos pero no revueltos: Jennifer López y Alex Rodríguez ponen cara seria después de una cena romántica

Feliz con su nueva relación, la pareja se volvió a reunir esta mañana para desayunar. Esta vez la cita fue en el restaurante Marea en Nueva York. Con un semblante radiante, quizá por las ilusiones de un nuevo amor, JLo salió del brazo de su novio en la mañana lluviosa. De nuevo, combinaron sus outfits: ella con un abrigo beige y zapatos cafés; y él con un traje del mismo color y zapatos a juego.