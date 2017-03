¡Selena vive! A 22 años de su muerte, la reina del tex-mex continúa siendo un ícono de la música Han pasado más de dos décadas desde la última vez que pisó un escenario, pero la reina del Tex-Mex sigue conquistando admiradores.

Hoy se cumplen 22 años desde la trágica muerte de Selena Quintanilla, máxima estrella de la música tejana. Sin embargo, su voz y su leyenda siguen conquistando corazones por todo el mundo.

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER LA GALERÍA

VER GALERÍA Fotos: Grosby Group

Selena Quintanilla se convirtió en una de las estrellas más prominentes de la música tejana a muy corta edad. Su padre, Abraham Quintanilla, fundó Selena y Los Dinos, la agrupación que hizo despegar su carrera. En 1989, el presidente del sello latino EMI la descubrió en uno de sus shows y decidió contratarla. Fue así que ese mismo año Selena lanzó su primer trabajo profesional, titulado simplemente Selena. Después le siguieron Ven conmigo, Entre a mi mundo y Live, algunos de sus álbumes más vendidos.

Cantando sólo en español al inicio, a medida que ganaba fama Selena comenzó a hacer el crossover al mercado anglo. En 1993 se convirtió en la primera artista de origen latino en ganar un Grammy al Mejor Álbum de música mexicano-estadounidense. Su disco Amor prohibido contiene algunos de sus hits más famosos, como Bidi Bidi Bom Bom y No me queda más. Dos años después, la cantante grabó su primer disco en inglés, Dreaming of you, que vendió más de dos millones de copias y llegó al número uno de las listas.

VER GALERÍA Fotos: Grosby Group

Selena se encontraba en la cúspide de la fama cuando su vida encontró un trágico final en 1995. Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, la asesinó a sus 23 años de edad por motivos que hasta ahora no están del todo claros. El 3 de abril de ese año se celebró un multitudinario funeral al que llegaron personas de distintas ciudades. Fue entonces que nació su mito, y la vida de la legendaria Selena fue llevada al cine en una película protagonizada por Jennifer Lopez. Tanta fue su repercusión entres los fans de la cantante, que la revista People le dedicó un número conmemorativo, naciendo así People en Español.

VER GALERÍA

Hoy, el legado de Selena continúa más fuerte que nunca. La reconocida marca de cosméticos MAC dio a conocer en la segunda mitad del 2016 una edición limitada de productos de maquillaje inspirados en la cantante. Además, ha sido homenajeada en el reconocido Festival Fiesta de la Flor en Corpus Christi, Texas. Cabe mencionar también que a lo largo de los años, muchas figuras del mundo hispano como Gloria Estefan, Thalía y Carlos Vives han participado en homenajes póstumos a la Reina del Tex-Mex.

VER GALERÍA

A 22 años de su muerte, Selena Quintanilla es la tercera artista latina con más discos vendidos después de Shakira y Gloria Estefan. A pesar del tiempo, la cantante sigue siendo una inspiración para muchos, y si bien tuvo un trágico e inesperado final, Selena mantiene un legado que traspasa generaciones y la mantiene tan vigente y popular como cuando se la veía cantando y bailando al son de “Como la Flor” en los escenarios.