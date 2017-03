Escultor defiende el busto de Cristiano Ronaldo: 'Ni siquiera Jesús podía darle gusto a todos' El creador de la obra asegura que a Cristiano Ronaldo le gustó la estatua y dio su aprobación antes del evento

Cristiano Ronaldo recibió uno de los honores más grandes de su vida este miércoles, cuando su natal Madeira, Portugal, cambió oficialmente el nombre de su aeropuerto por el del máximo goleador del Real Madrid. El evento sin precedentes en la carrera del futbolista fue un motivo de celebración en el que, además de develar su nombre en letras grandes a la entrada del aeropuerto, también se reveló un busto con su rostro, estatua que ha llamado mucho la atención por el poco parecido que tiene con el jugador.

Fue cuestión de minutos para que la estatua se hiciera viral y diera la vuelta por redes sociales y programas de televisión. Como era de esperarse, decenas de memes aparecieron el en timeline de los usuarios de Internet en donde el diseño era comparado con caricaturas o figuras que en nada se parecen a Cristiano Ronaldo. Incluso críticos de arte alzaron la voz par expresar su desagrado por el busto de bronce que muestra sonriendo al capitán de la selección de Portugal.

A pesar de las críticas y las burlas que el diseño recibió, su creador, el escultor Emanuel Santos, defendió su obra y dijo que: "Es imposible complacer a los Griegos y a los Troyanos. Ni siquiera Jesús complace a todos", una forma de explicar que quizá a algunos no les agrade su obra mientras que otros la encuentran aceptable.

En su plática con Globo Esporte, Emanuel agregó: "Es cuestión de gusto, y no es tan simple como parece. He visto el trabajo de grandes artistas que siguen este parámetro. Lo que importa es el impacto que este trabajo genere".

Emanuel Santos aseguró que las críticas, memes y comentarios que su obra generó no lo afectan pues no se los toma en serio. "Siempre está la posibilidad de producir algo que se ve diferente. Ya estaba preparado para esto", contó sereno. Sobre su proceso creativo, Santos explicó que para se basó en varias fotografías del futbolista. "No fue una en específico. Puse las imágenes a mi lado y empecé a trabajar en el busto".

Además contó que al futbolista le agradó la estatua antes de que se develara en el evento. “Cristiano vio las fotos que su hermano le envió. Estaba con él en el Museo de Cristiano y por los mensajes le gustaba lo que veía. Sólo pidió cambiar algunas arrugas que le salen en el rostro cuando se ríe. Él dijo que le hacía más guapo y pidió que se suavizara para que pareciera más jovial. Pero salió hacia adelante porque les gustó lo que vieron”.

Cristiano Ronaldo no ha hecho comentarios al respecto. Sobre el gran evento al que acudió acompañado de su hijo Cristiano y su actual novia, Gina Rodríguez, sólo compartió imágenes en donde aparece dando su discurso de agradecimiento y en las que escribió: "Orgulloso", además de "¡Feliz y honrado de que hayan dado mi nombre al aeropuerto de Madeira!".