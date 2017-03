Mike Pence, el vicepresidente, no cena con ninguna mujer que no sea su esposa El vicepresidente tampoco participa en eventos donde se sirven bebidas alcohólicas al menos que Karen Pence, su esposa, esté a su lado

El vicepresidente Mike Pence, quien anteriormente fue el gobernador de Indiana, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, tiene una relación muy cercana con Karen Pence, su esposa y segunda dama. ¿Qué tan cercana? Según el diario Washington Post, “Trump entendía la influencia de [Karen] sobre su esposo a tal grado que hasta la consultaba a ella durante los momentos más críticos de su campaña electoral”.

Cuando se publicó la existencia del video “Access Hollywood”, la infame cinta en la cual claramente se puede escuchar a Trump menospreciando a las mujeres, el ahora presidente número 45 rápidamente llamó a Mike para disculparse y enseguida pidió hablar con su esposa también para pedirle perdón personalmente.

El perfil del Washington Post llamó la atención por varias razones, pero existen dos detalles que han resaltado más que los demás. El primero tiene que ver con el hecho de que Mike reveló que nunca cena con ninguna mujer que no sea su esposa, declaración que impactó a muchos lectores debido a que, como vicepresidente del país más poderoso del mundo, su cargo exige una interacción constante entre delegados de ambos sexos.

La segunda revelación del oriundo de Indiana llamó la atención aún más, pues según contó él mismo al diario The Hill en el 2002, Mike tampoco participa en eventos donde se sirven bebidas alcohólicas al menos que Karen esté a su lado. “Entre ellos no cabe ni una moneda”, comentó Ken Blackwell, un allegado a la pareja quien también fue asesor de Trump. “No es que él esté buscando caer en gracia con Karen, sino que lo hace como para consultar una segunda opinión; para consultar lo que ambos han aprendido a través de su fe cristiana”.

Pero la rigidez de los Pence también fue criticada por los contrincantes políticos de la pareja, sobre todo entre círculos liberales. “¿Por qué no puede cenar con otras mujeres? ¿Porque no se puede controlar entre ellas?”, comentó una reportera para la revista New York Magazine. “Sorprendería muy poco enterarse que sus empleadas no disponen de las mismas oportunidades profesionales que sus empleados porque Mike no se puede comportar a solas con ellas, ya sea durante una cena de negocios, algún viaje, o lo que sea”.

Cuando fue miembro de la Cámara en Washington, Mike solía presumir con orgullo un antiguo teléfono rojo que mantenía sobre su escritorio. Era un regalo de navidad de Karen y solamente ella conocía el número. Más de una década después, cuando los teléfonos celulares ya eran considerados lo más práctico, el vicepresidente mantuvo aquel teléfono rojo instalado en su oficina — un recordatorio, tanto físico como simbólico, de la conexión directa entre Mike y Karen Pence.