Brooklyn Beckham, en busca de una vida 'normal' en sus estudios de fotografía En septiembre, el hijo mayor de Victoria y David Beckham viajará a Nueva York para tomar clases de fotografía

Su nombre y rostro son conocidos a nivel internacional. No sólo porque tiene un gran parecido físico con su papá -el astro del futbol, David Beckham-, ni porque es hijo de Victoria Beckham, una de las ex integrantes del famoso grupo Spice Girls. A sus 18 años, Brooklyn Beckham brilla con luz propia gracias a su carisma y la carrera como modelo que inició hace apenas unos años. Miles de jóvenes imitan su estilo y las chicas no dejan de seguir sus pasos en las redes sociales. Pero con tal de seguir su pasión artística, Brooklyn está dispuesto a decir adiós a un poco de su fama para convertirse en un chico "normal" que pronto iniciará un nuevo curso en la universidad.

El pasatiempo tras la lente podría convertirse en algo más serio para Brooklyn, cuyo talento se puede apreciar en sus publicaciones en Instagram. Pensando en un futuro como artista, el primogénito de los Beckham se mudará a Nueva York para estudiar fotografía en el centro Parsons School of Design. Ahí, espera que sus compañeros lo reciban como uno más de la clase sin importar que sea parte de una de las familias más conocidas y adineradas de Inglaterra.

"Brooklyn irá a Parsons en septiembre para comenzar sus estudios superiores, pero no espera contar con ningún privilegio solo por ser hijo de los Beckham. Seguirá los pasos de grandes nombres de la industria de la moda como Tom Ford, Marc Jacobs, Alexander Wang y Nicky Hilton, así que se enfrenta a una gran presión para demostrar lo que vale. Es un gran paso", publicó The Sun sobre los planes académicos que Brooklyn tiene pensados para su futuro.

De hacerse realidad su petición, el hermano mayor de Harper, Romeo y Cruz tendrá que olvidarse de las comodidades a las que está acostumbrado en casa. Aunque, a su edad, podría verlo como un reto que servirá para formar su carácter y así lograr sus planes de destacar en el mundo de la fotografía por sus habilidades con la lente y no por los beneficios de su apellido.

"Es bastante independiente, así que no tiene miedo a vivir lejos de su familia. Obviamente les va a echar de menos a todos, pero está preparado para esta nueva aventura. Si quiere conseguir su trabajo soñado y dedicarse a ello a tiempo completo, necesitará contar con esta formación extra", agrega el sitio.

Brooklyn encontró en la fotografía una forma única de expresarse. Aunque está por empezar sus estudios profesionales, el modelo ya tiene experiencia en el campo como fotógrafo de moda. A principios de 2016, el joven Beckham pasó de ser modelo a capturar las imágenes durante una sesión para Burberry. Además, estuvo muy atento e hizo algunas tomas de su ex novia, Chloë Grace Moretz, en un shootig al aire llibre.